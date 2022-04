Roma-Leicester, febbre biglietti | Tutto su orari e prezzi

La società, subito dopo la vittoria contro il Bodo/Glimt, ha reso disponibili i tagliandi per Roma-Leicester, semifinale di Conference League

I tifosi della Roma hanno sempre risposto presente in diverse partite dei giallorossi. Soprattutto con la Salernitana e con il Bodo/Glimt, lo stadio è tornato tutto esaurito dopo diversi anni. In totale sono stati 126.ooo i tifosi che hanno riempito l’Olimpico in queste due gare, che sono finite con una vittoria per la Roma. I giocatori, infatti, hanno sentito la spinta dei tifosi e, caricati dai cori della Sud, sono riusciti a ribaltare il risultato contro la Salernitana e ad asfaltare il Bodo.

Anche nei momenti più bui di questa stagione, i tifosi della Roma sono sempre stati al fianco della squadra sostenendola in ogni partita. Con la riapertura degli impianti al 100% della capienza, poi, la voglia di sostenere Pellegrini e compagni ha prevalso su tutti gli altri motivi e ha riportato l’Olimpico sold out. Questo risultato è stato ottenuto anche grazie alle grandi promozioni effettuate dalla società. I giallorossi, ad esempio, hanno reso disponibili dei mini abbonamenti per le ultime tre gare i casa. Questi hanno riscosso molto successo e per questo la Roma ha deciso di creare nuove promozioni anche per le gare con il Leicester.

Roma-Leicester, in vendita i biglietti da ieri sera: circa 10.00 persone in coda a mezzanotte

Contro gli inglesi sarà una gara molto importante perché si tratta della semifinale di Conference League. Per l’occasione, la Roma vuole far registrare nuovamente il tutto esaurito all’Olimpico e per questo ha fatto partire la vendita dei biglietti già da ieri sera a mezzanotte. Subito dopo la gara vinta con il Bodo, la società ha comunicato l’inizio della vendita dei tagliandi con prelazione per gli abbonati fino alle 11.59 di mercoledì 20 aprile. Per la gara con gli inglesi, in programma il 5 maggio, le Curve e i Distinti costano €10, mentre la Tevere e la Montemario €14. Solo ieri sera, verso circa mezzanotte, c’erano sul sito 10.000 tifosi in coda per acquistare i biglietti.