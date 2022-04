Nuovo scenario in vista della sessione estiva di calciomercato in casa Roma. La frattura è insanabile, l’addio scritto ma resta in Serie A.

La Roma è attesa dal big match sul campo del Napoli, la squadra di Mourinho sarà decisiva nelle sorti della lotta scudetto. Lunedì sera la trasferta allo stadio Diego Maradona, di fronte i partenopei guidati dall’ex di giornata, Luciano Spalletti. La Roma è reduce dalla roboante vittoria contro il Bodo-Glimt, netta imposizione valsa l’accesso alle semifinali della Conference League. In attesa del big match c’è un nuovo scenario in vista della sessione estiva di trattative, tutto sembra deciso verso l’addio a giugno.

La Roma è reduce dalla preziosa vittoria contro il Bodo-Glimt, la squadra norvegese ha smesso di essere un tabù per Josè Mourinho che si gode l’accesso alle semifinali della Conference League. Sulla strada verso la finale di Tirana i giallorossi incontreranno il Leicester, tra pochi giorni il primo atto delle semifinali in Inghilterra. Lunedì invece sarà il momento di un nuovo big match in Serie A, la squadra allenata da Josè Mourinho farà visita al Napoli di Luciano Spalletti. Proprio i partenopei si sono iscritti alla corsa verso il colpo estivo in casa giallorossa, ma non manca la concorrenza in Serie A.

Calciomercato Roma, rottura insanabile: corsa a due in Serie A

Riflettori puntati sul futuro di Jordan Veretout, il centrocampista ex Fiorentina sembra sempre più al passo d’addio in vista della sessione estiva di calciomercato. Dopo un inizio di stagione folgorante il suo rendimento è andato sempre più a calare, relegandolo in panchina in più di un occasione. L’arrivo di Sergio Oliveira gli ha tolto maggiormente spazio, ora si attende di capire quale sia il suo futuro dopo il cambio di procuratore. A regalarci un nuovo indizio è stato Enrico Camelio, intervenuto in diretta alla CMIT TV. Nella trasmissione del sito Calciomercato.it la rivelazione che ha rilasciato Camelio vede una corsa a due in Serie A, col Napoli al momento indietro di qualche posizione rispetto al Milan. I rossoneri avrebbero scelto il francese per il dopo Kessiè, e vogliono approfittare della frattura insanabile che si è creata proprio tra Veretout e la Roma. Il punto di rottura tra la società giallorossa ed il numero 17 è sancito proprio dal mancato rinnovo contrattuale del centrocampista francese.