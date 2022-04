Calciomercato Roma, sfida col Napoli per l’ex Barcellona

La Roma nella prossima sessione estiva di calciomercato potrebbe sfidare il Napoli per mettere a segno il colpo in Serie A

L’entusiasmo in casa Roma è alle stelle al momento, grazie alla qualificazione alla semifinale di Conference League ai danni del Bodo/Glimt. Lunedì pomeriggio però ci sarà la difficile sfida a Napoli contro gli uomini di Spalletti, che sono ancora in corsa per lo scudetto e vorranno certamente conquistare a tutti i costi i tre punti.

I giallorossi e i partenopei oltre agli obiettivi stagionali, stanno continuando a tenere d’occhio anche quelli in chiave calciomercato. Le due squadre infatti oltre a sfidarsi in campionato potrebbero darsi battaglia anche per un attaccante che nella seconda parte di stagione in Serie A sta facendo molto bene.

Calciomercato Roma, sfida col Napoli per Deulofeu: servono 20 milioni

Sta vivendo un grande momento di forma l’attaccante dell’Udinese, Gerard Deulofeu. Lo spagnolo con l’Udinese in questa stagione ha messo a segno 11 gol e 2 assist in 27 partite giocate e va a segno da tre partite consecutive. Come affermato recentemente dal suo agente, il Napoli avrebbe provato a prenderlo in passato, ma i partenopei non sarebbero i soli a essere sulle tracce dello spagnolo.

Infatti anche la Roma sembrerebbe guardare con interesse al profilo di Deulofeu, che potrebbe agire sia sulla fascia sinistra che in un ruolo più centrale da trequartista, e potrebbe portare tecnica e imprevedibilità nella rosa di Mourinho. Per cercare di strappare Deulofeu all’Udinese però serviranno almeno 20 milioni, valutazione emersa dopo un incontro di Tiago Pinto con l’entourage del calciatore. Dunque la sfida tra Mourinho e Spalletti che si accenderà lunedì sera con il big match di campionato, potrebbe prolungarsi anche alla sessione estiva di calciomercato.