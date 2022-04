Calciomercato Roma, Zaniolo ha deciso il suo futuro

L’attaccante della Roma ha scelto quali saranno le sue prossime mosse per quanto riguarda la finestra estiva di calciomercato

Quella contro il Bodo/Glimt è stata una delle prestazioni più belle di Nicolò Zaniolo. Contro i norvegesi, l’attaccante numero 22 è tornato in campo dopo una lunga assenza che durava dal 13 marzo. Circa un mese per il classe 1999, che ha giocato l’ultima gara da titolare contro l’Udinese. Poi ci sono state quattro settimane di stop, in cui Mourinho ha voluto farlo riposare, riflettere e ricaricare in modo da avere il solito Zaniolo che tutti conosciamo. I suoi strappi in velocità e la sua creatività, infatti, è tornata a farsi vedere contro Solbakken e compagni, che non sono riusciti a fermarlo.

Sono state tre le reti che l’attaccante giallorosso ha segnato al Bodo/Glimt, una più bella dell’altra. la prima è stata figlia di una bella azione corale terminata con l’inserimento di Zaniolo in area che ha battuto Haikin. Il secondo, invece, nasce da un contropiede di Zalewski che, dopo aver fatto tutto il campo, ha servito Zaniolo, che ha superato il portiere con un pallonetto. Il terzo, tripudio di potenza e precisione, è un sinistro imparabile all’incrocio che ha strappato applausi anche agli avversari. Alla fine della partita, interrogato sul suo futuro, Zaniolo ha risposto che non sa se rimarrà a Roma e questo ha aperto diverse porte.

Calciomercato Roma, Zaniolo vuole sicurezze: il futuro passa per Mou e per il contratto

Il futuro di Zaniolo è sempre in bilico a partire da gennaio, quando Tiago Pinto non ha dato sicurezze sul suo futuro. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, però, l’attaccante toscano ha deciso cosa fare nei prossimi mesi. Nicolò, infatti, vuole delle sicurezze per rimanere alla Roma nella prossima finestra di calciomercato. Anche se le offerte non gli mancano, e si aggirano intorno ai 40 milioni, il ventitreenne vuole capire se Mourinho lo considera centrale nel progetto. Poi, visto che il contratto scade nel 2024, Zaniolo ha intenzione di vedere a quanto può arrivare la Roma per trattenerlo. Adesso guadagna circa 2.2 milioni a stagione e vorrebbe un aumento sostanzioso.