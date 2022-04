Calciomercato Roma, Simeone prova il doppio scippo a Mou

Calciomercato Roma, dopo l’ufficializzazione del suo addio, spuntano importanti aggiornamenti sul suo futuro.

Come più volte evidenziato, la prossima campagna acquisti si distinguerà anche per diverse operazioni a costo zero nel nostro continente. Basti pensare all’importanza dei nomi dei giocatori prossimi alla scadenza e destinati a catalizzare l’attenzione di numerose dirigenze italiane e non solo.

Da Modric a Rudiger passando per Ginter o Kessié, non sempre il risparmio del cartellino corrisponde però ad un effettivo guadagno. Basti pensare alle beffarde operazioni della Juventus qualche anno fa con Ramsey o Rabiot ma anche a trattative giallorosse del passato più o meno recente che non sempre hanno garantito i frutti sperati.

Ciò che è certo è che a Trigoria stanno in questa fase monitorando con attenzione tutti gli elementi che possano servire e che arrivino al contempo alle giuste condizioni, onde evitare ingaggi beffardi e controproducenti.

Calciomercato Roma, Simeone vuole Matic: contatti avviati con l’agente

Indipendentemente da quelli che saranno le modalità di acquisto, molti tifosi della Roma si attendono indubbiamente importanti cambiamenti in vista della prossima stagione. La squadra vista in questi ultimi mesi ha dato abbastanza soddisfazioni ma c’è comunque la consapevolezza di dover necessariamente migliorare sotto tanti punti di vista per raggiungere nuovamente l’importanza di un tempo.

Le richieste di José sono più o meno chiare, soprattutto alla luce dei mancati ingaggi richiesti lo scorso anno e il cui effetto di è riflesso soprattutto all’inizio, quando lo Special One non aveva mai perso occasione per ribadire l’assenza di alcune caratteristiche all’interno del proprio scacchiere, soprattutto nella regione mediana.

I nomi monitorati per rimpolpare quest’ultima sono diversi e, soprattutto in passato, si era parlato dell’interesse giallorosso per Nemanja Matic. Vi avevamo parlato ieri del suo rapporto con Mourinho e del dettaglio sfuggito a pochi relativo allo scambio di battute social tra il serbo e il mister della Roma.

Sulle sue tracce ci sono diversi club, consapevoli dell’importanza che il 31 possa ancora rivestire. Secondo Todofichajes, in particolare, l’Atletico Madrid ha contattato l’entourage del giocatore e sembrano esserci tutti i presupposti per assistere ad un affondo nel prossimo futuro. Il Cholito potrebbe dunque ostacolare una seconda trattativa in casa giallorossa, considerato il vivido interesse dei Colchoneros anche per Boubacar Kamara.