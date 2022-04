Calciomercato Roma, un nuovo gioiello per Josè Mourinho. Il prezzo è stato fissato, ecco il nuovo scenario in vista della sessione estiva.

La Roma è attesa dal big match in casa del Napoli, in programma domani alle ore 19. Buon momento di forma per i giallorossi, reduci dal roboante 4-0 che ha consegnato una nuova semifinale europea ai tifosi romanisti. In attesa di tornare in campo allo stadio Maradona c’è anche un nuovo scenario di calciomercato da registare.

La Roma è in un periodo di forma positivo, reduce dalla qualificazione alla semifinale della Conference League. Il 4-0 di giovedì sera, nel segno di Nicolò Zaniolo, ha rilanciato le ambizioni dei tifosi giallorossi in vista del rush finale della stagione. Domani sera arriverà un nuovo big match infuocato, la squadra di Josè Mourinho è attesa allo stadio Diego Maradona di Napoli per affrontare i partenopei guidati dall’ex Luciano Spalletti. In attesa del match delicato c’è un nuovo nome da appuntare agli interessi di calciomercato della truppa di Josè Mourinho. La notizia è stata riportata dalla Romania.

Calciomercato Roma, gioiellino per Mou: prezzo fissato

Secondo quanto rilanciato dal sito gsp.ro, la squadra giallorossa si sta muovendo per il giovane classe 2000, Claudiu Petrila. Centrocampista offensivo impiegabile sulla fascia, non manca concorrenza per il suo profilo. Il giovane talento è di proprietà del Cluj, il club romeno ha fissato il prezzo del suo cartellino sui 10 milioni di euro. Non manca la concorrenza, sulle tracce del giovane talento anche il Lille in Ligue 1 e si parla di un interesse vivo anche da parte di due club del campionato turco.

A suffragare l’ipotesi c’è anche un fatto: alcuni osservato della Roma saranno presenti alla sfida tra Cluj e Steaua Bucarest proprio per osservare da vicino Petrila. Così come diversi scout delle squadre sopra citate. Mentre i tifosi sognano un finale di stagione col botto la stagione la Roma lavora senza soste anche al calciomercato del futuro.