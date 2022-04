Di Canio contro Mou e la Roma | Bufera giallorossa su Sky

Una nuova polemica investe l’emittente Sky, i tifosi della Roma sono furiosi. Nel mirino le parole di Paolo Di Canio contro i giallorossi.

Una bufera giallorossa ha investito il web in queste ore, nell’occhio del ciclone l’emittente privata Sky e le parole di Paolo Di Canio. L’ex Lazio ha attaccato la Roma e Mourinho, le parole rilasciate ieri a Sky Sport hanno scatenato un putiferio. Oggetto di discussione la vittoria dei giallorossi contro il Bodo-Glimt, totalmente sminuita dall’opinionista ex biancoceleste.

Non sono passate inosservate le parole usate da Paolo Di Canio in casa Sky Sport, oggetto della discussione di ieri sera la vittoria della Roma contro il Bodo-Glimt. Giovedì sera i giallorossi hanno sfornato una prova impressionante, liquidando la squadra norvegese con un sonoro 4-0 nel segno di Nicolò Zaniolo. La squadra giallorossa ha così conquistato la terza semifinale europea nel giro di quattro anni, rimanendo l’unica italiana ancora in corsa nelle competizioni europee. Evidentemente tutto questo a Paolo Di Canio non interessa, l’ex calciatore di Lazio, Juve e Napoli tra le altre non ha perso occasione per sferrare un attacco alla squadra giallorossa, svilendo completamente la vittoria di giovedì sera. Le parole non sono andate giù ai tifosi giallorossi, totalmente furiosi sui social contro l’opinionista e l’emittente satellitare.

Paolo Di Canio contro Mourinho e la Roma | Bufera giallorossa su Sky

Le parole finite nell’occhio del ciclone: “Ci esaltiamo per la Conference League che tra l’altro è ancora tutta da vincere ed ora deve giocare la semifinale, ma vi rendete conto che il Bodo/Glimt ha 7 giocatori che scaricano il salmone al porto? (…) E’ ridicolo celebrare la vittoria sul Bodo!” Parole che non sono andate giù ai tifosi della Roma, che si sono scagliati anche direttamente contro Sky sui social network. C’è chi, come Marco Esposito su Twitter ha commentato così: “Ehi SkySport ma non vi vergognate a parlare così della OfficialASRoma? Paolo di Canio la odia, ed è un suo problema personale. Ma ogni domenica questa aggressività di questo signore dobbiamo subire?” Rincara la dose Emanuele Roma: “Per me è vergognoso che un opinionista ben pagato si esprima così. Salmonari, bodo glimte, questi sono i commenti da tifoso medio su fb che neanche guarda le partite.” Come era ovvio che fosse lo sfogo dell’opinionista ex Lazio non è andato giù ai tifosi della Roma.