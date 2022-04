Calciomercato Roma, 30 milioni e intreccio con Haaland

Calciomercato Roma, non solo il Newcastle: assalto dalla Bundesliga per l’attaccante che Tiago Pinto avrebbe messo nel mirino

Non solo il Newcastle, ma anche una squadra della Bundesliga pronta all’assalto. Con Pinto che se vuole davvero chiudere l’operazione dovrà non solo anticipare il club bianconero d’Inghilterra, che ci ha messo un occhio sopra e ha tentato di portarlo in Premier League durante il mercato di gennaio, ma anche del Borussia Dortmund, che vuole coprire il buco lasciato da Haaland, in partenza alla fine dell’anno.

Il nome è quello di Ekitike, attaccante del Reims che secondo una notizia riportata qualche giorno fa s’è messo in evidenza agli occhi della Roma che è alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione che possa dare ad Abraham non solo una spalla forte in caso di occorrenza, ma anche a Mourinho un sostituto valido in zona gol, visto che al momento segna solo ed esclusivamente il centravanti inglese preso dal Chelsea. Dell’interesse forte delle Magpies già si sapeva, ma adesso, l’express.co.uk, spiega senza mezzi termini che i tedeschi lo vogliono.

Calciomercato Roma, concorrenza forte per Ekitike

L’attaccante francese, 19 anni, è una “macchina da gol”, così scrivono di lui i media internazionali. In questa stagione in 21 presenze ne ha segnati 9 e regalato tre assist ai compagni con la maglia del Reims. E vista la giovanissima età potrebbe sicuramente diventare un crack nelle prossime stagioni.

Pinto si è mosso, ma deve fare i conti con una folta e importante concorrenza e soprattutto, anche, con la quotazione del giocatore che si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Questa è stata l’offerta del Newcastle, a quanto pare, che al momento non ha portato comunque ai frutti sperati. Vedremo quale sarà l’evolversi della situazione, ma in ogni caso, come spiegato, difficile pensare al colpo in questo momento. Pinto ci proverà, come ha sempre fatto fino al momento.