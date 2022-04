Calciomercato Roma, ribaltone totale | Tolto dal mercato

La decisione ha preso alla sprovvista la Roma che così rischia di perdere uno degli obiettivi del prossimo calciomercato estivo

Tra poche ore la Roma scende in campo contro il Napoli allo Stadio Maradona per la trentatreesima giornata di Serie A. La gara è molto importante per la stagione di entrambe le squadre che hanno obiettivi diversi. Spalletti, infatti, vorrebbe i tre punti per non perdere la distanza dalla capolista. Mourinho, invece, punta alla vittoria così da rimanere in corsa per il quarto posto che dista solo cinque punti. Fuori dal podio, infatti, c’è la Juventus, che è a 63 punti.

Comunque finirà questa stagione, i Friedkin hanno in programma per l’estate una rivoluzione della rosa della Roma che passera per il calciomercato. L’artefice sarà Tiago Pinto che sulla sua scrivania ha già tutte le caratteristiche che i giocatori devono avere per adattarsi al meglio con Mourinho. Lo Special One, poi, vorrebbe rinforzare determinati ruoli. Già la scorsa estate, infatti, era stato fatto un tentativo per Granit Xhaka, regista dell’Arsenal che sembrava non avere un gran feeling con Arteta. Ad agosto, però, il tecnico spagnolo aveva deciso di tenerlo e utilizzarlo come perno del centrocampo.

Calciomercato Roma, nessuna cessione per Xhaka

Dopo un inizio di stagione difficile, il centrocampista svizzero sembrava uscito dai piani di Mikel Arteta ed era pronto a fare le valigie. Il suo destino al’Arsenal sembrava finito, con Mourinho pronto ad accoglierlo. Secondo quanto riporta Football London, le cose sembrano essere cambiate. Nella lista dei giocatori che verranno ceduti dai Gunners non c’è Xhaka. Il centrocampista svizzero sembra, così, aver convinto Arteta a rimanere a nord di Londra anche nella prossima stagione. Un ribaltamento di fronte del tutto inaspettato per Tiago Pinto e Mourinho, che ora dovranno cercare un nuovo centrocampista per migliorare la linea mediana.