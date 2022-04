Calciomercato Roma, Tiago Pinto provoca il Milan di Maldini che è sulle tracce di Nicolò Zaniolo. Ecco la richiesta bomba ai rossoneri.

Il Milan di Stefano Pioli è tra le squadre accostate al futuro di Nicolò Zaniolo. il numero 22 giallorosso, autentico mattatore nella sfida al Bodo-Glimt, è il nodo del calciomercato estivo in casa Roma. Spunta la richiesta shock di Tiago Pinto a Maldini. Ecco tutti i dettagli sulla vicenda, il general manager giallorosso provoca la società rossonera.

La Roma tra poche ore scenderà in campo a Napoli, alle 19 la sfida al Maradona contro la squadra allenata da Luciano Spalletti. Padroni di casa obbligati alla vittoria per non lasciare lo scudetto in mano alle milanesi. Al momento il Napoli dista tre punti dall’Inter e cinque punti dal Milan. La sfida dei campani contro la Roma sarà un crocevia decisivo nella lotta scudetto, senza dimenticare che i nerazzurri di Milano hanno ancora una gara da giocare contro il Bologna. La squadra felsinea è riuscita a fermare sull’1-1 la Juventus, e la Roma potrebbe rosicchiare terreno nella lotta al quarto posto in Serie A. Una gara delicatissima non solo per le squadre in campo, saranno molti gli interessi in ballo stasera allo stadio Maradona a partire dalle 19.

Calciomercato Roma, Pinto provoca Maldini | Richiesta bomba per Zaniolo

I rossoneri sul fronte del calciomercato sembrano aver messo gli occhi sul numero 22 della Roma, Nicolò Zaniolo. Il fantasista offensivo ha fatto impazzire i tifosi giallorossi nella serata di giovedì, la sua prima tripletta in maglia giallorossa ha consegnato a José Mourinho la semifinale della Conference League. Il futuro del fantasista è ancora un rebus, mentre Tiago Pinto tenta la mossa a sorpresa per blindarlo in vista della sessione estiva. il gm della Roma avrebbe richiesto ai rossoneri lo scambio con Sandro Tonali. Il centrocampista, ex Brescia ed ora in orbita nazionale, è uno dei titolarissimi di Stefano Pioli. A riportare la notizia è stato il sito www.calciomercato.web secondo cui il dirigente portoghese della Roma avrebbe provocato con questo nome Paolo Maldini. Lo scambio immaginato potrebbe avere del clamoroso in Serie A, con un ribaltone improvviso per entrambe le rose coinvolte.