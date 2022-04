Calciomercato Roma, annuncio ufficiale | Mou fa colpo

Il general manager della Roma può essere felice per le dichiarazioni dell’obiettivo del calciomercato estivo che apprezza l’interesse

Si è conclusa la trentatreesima giornata di Serie A, con la Roma che esce dal Diego Armando Maradona con un punto che sta stretto ai giallorossi per due motivi. Il primo riguarda la partita in sé con il Napoli. Nonostante lo svantaggio iniziale causato dal rigore di Ibanez, la Roma era riuscita a rientrare in partita. Nel secondo tempo, poi, i giallorossi avevano alzato i ritmi mettendo in difficoltà la difesa di Spalletti in diverse occasioni. Il gol di El Shaarawy è emblematico di come la Roma stesse spingendo.

Negli ultimi minuti di gara, poi, è sembrato anche che Abraham e compagni potessero portarla a casa, ma il Napoli è riuscito a resistere. Il pareggio è stretto anche a causa dell’1-1 della Juventus col Bologna. In caso di vittoria, i giallorossi avrebbero potuto recuperare qualche punto ai bianconeri, che rimangono a 5 punti di distanza. Comunque vada la stagione, i Friekdin vogliono investire sul calciomercato per dare a Moruinho la migliore Roma disponibile. Gli investimenti serviranno per rinforzare i reparti, soprattutto quelli più bisognosi di modifiche come il centrocampo, in cui José vorrebbe avere un regista.

Calciomercato Roma, Molina: “L’interesse dei grandi club mi piace”

Un altro ruolo che Mourinho vorrebbe rinforzare è quello dell’esterno destro. Non perché Karsdorp non sia all’altezza, ma perché oltre a lui non c’è nessun altro che possa svolgere il suo lavoro. Le alternative all’olandese, infatti, non hanno mai convinto Mourinho. Ainsley Maitland-Niles, preso dall’Arsenal a gennaio in prestito, all’inizio sembrava poter sostituire l’ex Feyenoord, ma dopo il suo livello di gioco è calato finendo ampiamente fuori dalle gerarchie. Per questo Tiago Pinto ha messo gli occhi su Nahuel Molina, esterno dell’Udinese, che è stato intervistato da Tuttosport. Al giornale torinese, il terzino argentino ha confessato di apprezzare l’interessamento dei gradi club. Su di lui ci sono, oltre alla Roma, anche la Juventus e l’Atletico Madrid.