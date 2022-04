Calciomercato Roma, blindato con la maxi clausola

Il club ha deciso che ci vorranno parecchi soldi per portare l’obiettivo della Roma lontano nella prossima finestra di calciomercato

Mancano poche giornate alla fine del campionato. Comunque vada la stagione della Roma, questa è stata comunque positiva visti i risultati raggiunti da Mourinho nel suo primo anno. Il progetto che vede il portoghese alla guida dei giallorossi ha ancora due anni davanti a sé. Per affrontare al meglio i prossimi campionati, i Friedkin hanno intenzione di attuare una rivoluzione della rosa intervenendo sul mercato. L’obiettivo di Dan e Ryan è quello di dare a José la migliore rosa disponibile per tornare a lottare ad alti livelli.

Così, sulla scrivania dell’ufficio di Tiago Pinto, sono arrivate le indicazioni su quali caratteristiche ricercare nei giocatori da comprare in estate. Nella prossima finestra di calciomercato, la Roma dovrebbe prendere un regista. Lo Special One, infatti, ne chiede uno da diverso tempo e spera che Tiago Pinto possa accontentarlo tra qualche mese. Fino ad ora in quel ruolo si sono alternati diversi giocatori, con Oliveira e Mkhitaryan che sembrano essere i migliori per svolgere quei compiti. Mentre il primo, però, è un centrocampista di natura, il secondo di lavoro fa il trequartista e non ha mai giocato davanti la difesa. L’armeno, invece, sembra trovarsi a suo agio, dimostrando grandi qualità.

Calciomercato Roma, il Benfica blinda Ramos: clausola di 120 milioni

Mourinho, poi, vorrebbe rinforzare anche l’attacco. Il problema non è Tammy Abraham, che ha eguagliato diversi record per gol all’esordio in giallorosso. Sotto la lente d’ingrandimento ci sono le sue alternative, che non hanno mai convinto José. Per questo, il portoghese vorrebbe acquistare una punta in grado di svolgere il lavoro di vice-Abraham. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, uno dei calciatori che interessa a Pinto è Gonçalo Ramos, attaccante ventenne del Benfica. La strada per arrivare al gioiellino, però, è diventata ancora più tortuosa. Il club di Lisbona, infatti, ha blindato Ramos con una clausola da 120 milioni che, praticamente, allontana tutte le pretendenti.