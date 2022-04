Calciomercato Roma, niente sconti ma spunta già il sostituto

Calciomercato Roma, il club ha fissato il prezzo e cerca già il sostituto. Pinto deve battere diverse quadre concorrenti

Non è sicuramente un mistero che Tiago Pinto sia cercando anche e soprattutto di rinforzare il reparto avanzato per la prossima stagione. Chi c’è davanti, al momento, convince poco: da El Shaarawy a Shomurodov, passando anche per una possibile partenza di Zaniolo e inserendo anche Felix nel calderone che ancora è troppo acerbo. Insomma, il solo Abraham non può reggere il peso di tutta la stagione e il gm portoghese questo lo sa.

Oltre al classe 2000 del Barcellona, Abde Ezzalzouli, che potrebbe anche arrivare in prestito visto che lo Special One avrebbe dato il suo assenso alla possibile operazione, da un poco di tempo anche il nome di Guedes del Valencia gira dalle parti di Trigoria. Il club spagnolo, secondo le informazioni riportate da ElGolDigital, avrebbe capito che ormai non ci sono più i margini di trattenerlo l’anno prossimo: prezzo fissato a 35 milioni di euro e si cerca già un sostituto.

Calciomercato Roma, concorrenza folta per Guedes

La concorrenza per Guedes è comunque folta e arriva soprattutto dalla Premier League. Sempre secondo il portale ci sarebbero West Ham, Aston Villa e Newcastle che starebbero monitorando in maniera importante la situazione. La Roma ha iniziato a capire i margini della trattativa nello scorso mese di gennaio, alzando poi il livello di interesse per quello che potrebbe essere un vero e proprio colpaccio per la prossima stagione. Anche perché le prestazioni di Guedes si stanno dimostrando veramente all’altezza della situazione.

Difficile, certo, ma non impossibile per quello che è un obiettivo della Roma. Che come detto prima ha la reale necessità di alzare il livello tecnico della rosa sulla prima linea. E se si vuole vincere servono innesti, anche importanti.