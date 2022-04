Calciomercato Roma, Pinto in pole per il colpo in Liga. Il gm portoghese punta al prestito per la prossima stagione

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato di un possibile investimento di 10 milioni di euro per il colpo in Liga. Adesso, le voci vengono confermate anche da todofichajes.net, ma si parla comunque di un’operazione che potrebbe realmente andare in porto senza che Pinto investa, almeno inizialmente, nemmeno un euro.

Il nome è quello di Abde Ezzalzouli classe 2000 del Barcellona, un esterno offensivo che dopo l’arrivo di Xavi in Catalogna ha deciso di rimanere nel suo attuale club. Sulle sue tracce ci sono Betis e Getafe, ma a quanto pare, secondo il portale spagnolo, in questo momento sarebbe la Roma davanti a tutti, anche perché avrebbe il gradimento del calciatore marocchino.

Calciomercato Roma, Pinto in pole

Il progetto ambizioso che la Roma ha in mente per le prossime stagioni starebbe attirando le attenzioni del marocchino, che potrebbe anche arrivare a Trigoria e conquistare sin da subito una maglia da titolare. Si parla, a differenza di quanto venuto fuori qualche giorno fa, di un possibile affare in prestito visto che Laporta non vorrebbe provarsi del tutto del giocatore.

Non solo, anche Mourinho avrebbe dato il proprio assenso all’operazione, convinto delle reali potenzialità del giocatore che potrebbe definitivamente esplodere con lo Special One in panchina. Una situazione, quindi, da tenere sotto osservazione nelle prossime settimane, visto che adesso il nome di Abde Ezzalzouli circola con una certa insistenza dalle parti della città capitolina. Nulla è deciso ovviamente, ma Pinto appare decisamente davanti alle dirette concorrenti.