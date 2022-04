Calciomercato Roma, cessione con richiesta: testa a testa con Spalletti

L’allenatore del Napoli ha intenzione di rovinare i piani della Roma inserendosi nella corsa all’obiettivo del calciomercato estivo

Napoli-Roma è finita lunedì, ma la rivalità delle due squadre continua ad esserci, così come i testa a testa. La partita del Maradona è stata una delle partite più importanti per il campionato dei giallorossi. Fare punti e non perdere era fondamentale per gli obiettivi della stagione che si possono individuare nel quarto posto. La qualificazione in Champions è ciò che i Friedkin vorrebbero raggiungere e per questo vogliono investire nel calciomercato per migliorare la Roma.

Così, la proprietà darebbe a Mourinho una rosa rinforzata per cominciare al meglio il suo secondo anno sulla panchina giallorossa. Uno dei reparti che hanno di sicuro bisogno di un ritocchino è il centrocampo, dove Mou chiede un regista. È dalla scorsa estate, infatti, che il portoghese ha chiesto a Tiago Pinto qualcuno che sappia gestire il gioco. E in questo senso, l’ex Benfica si sta muovendo per individuare il profilo migliore sul mercato. Un altro ruolo in cui José vorrebbe avere qualche rinforzo è la difesa, dove manca una riserva di livello oltre che un altro titolare per tornare alla difesa a quattro.

Calciomercato Roma, Hinteregger sul mercato: vuole solo l’estero

Secondo quanto riporta Sport Bild, autorevole quotidiano tedesco, l’Eintracht Francoforte ha intenzione di vendere Martin Hinteregger. Il difensore austriaco dovrebbe lasciare il club per diversi motivi. Il primo su tutti è la concorrenza sempre più giovane presente in squadra, lui ha 29 anni. Poi, c’è il contratto di due milioni e mezzo, che pesano abbastanza sulle casse della squadra tedesca. Il prezzo per il difensore dovrebbe essere di circa 9 milioni e su di lui c’è il Napoli. Hinteregger, però, è un centrale mancino e rappresenta il profilo perfetto che Mourinho vorrebbe alla Roma. Per questo, Tiago Pinto potrebbe seguirlo e ingaggiare il testa a testa con Spalletti per dare a José il prossimo centrale.