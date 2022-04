Calciomercato Roma, la Juventus si defila: via libera Pinto

Allegri ha deciso di lasciar perdere l’obiettivo della Roma che il portoghese vuole prendere nella prossima finestra di calciomercato

Niente da fare per la Juventus che ha deciso di tirarsi fuori dalla corsa all’obiettivo della Roma. I bianconeri, avevano ingaggiato il testa a testa con i giallorossi, ma ora Tiago Pinto sembra aver ottenuto il via libera. Il general manager portoghese ha finalmente il via libera per regalare a Mourinho un centrocampista per la prossima stagione. In quella zona del campo, il tecnico vorrebbe alcuni rinforzi in vista della prossima stagione. Per questo Pinto si sta muovendo analizzando il mercato.

Il primo calciatore che Mourinho vorrebbe ricevere in estate è sicuramente un regista. Alla linea mediana della Roma, infatti, manca qualcuno che di ruolo gestisca i ritmi e i tempi di gioco. José lo sa e aveva cercato di rimediare già in estate. Tiago Pinto, però, non è riuscito ad accontentare l’allenatore anche in quel reparto e per questo ha virato su altri profili a gennaio, come Sergio Oliveira. L’ex Porto è uno dei migliori romanisti per svolgere quel, ruolo, ma lo stesso Special One ha sottolineato come non sia un regista.

Calciomercato Roma, la Juventus lascia Kokcu: via libera per Pinto

Per andare a migliorare la linea mediana, Pinto ha individuato diversi calciatori. Uno di questi è Orkun Kokcu, centrocampista turco del Feyenoord che, però, era anche nel mirino della Juventus. Secondo quanto riporta Giovanni Albanese, i bianconeri sembrano essersi defilati dalla corsa al centrocampista. Inizialmente sulle sue tracce, Allegri ha deciso che il ventunenne turco non è più un obiettivo di mercato per la prossima stagione. Via libera. quindi per l Roma, con il padre e agente del calciatore che qualche giorno fa a Calciomercato.it aveva confermato il suo gradimento per un trasferimento in Serie A.