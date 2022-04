Calciomercato Roma, uno scenario che ha del clamoroso vede la Lazio all’assalto di Henrikh Mkhitaryan. Lotito scende in campo per lui.

Uno scenario paradossale viene rilanciato dal sito “Tuttomercatoweb.com”, secondo cui Claudio Lotito sarebbe intenzionato a strappare Mkhitaryan alla Roma. Il presidente della Lazio sogna un nuovo colpo dalla rosa giallorossa, sulla scia di quanto visto con Pedro la scorsa estate. Il calciatore armeno è diventato un perno della squadra di Josè Mourinho e sta trattando per il prolungamento contrattuale. Lotito invece sogna lo sgambetto, scendendo direttamente in campo.

Nel calciomercato nulla è impossibile ma lo scenario che viene anticipato dal sito TMW ha quantomeno dell’assurdo. Secondo il portale che segue le vicende del calciomercato italiano, il patron della Lazio sta cercando in tutti i modi di strappare un calciatore alla Roma. Unico giocatore in scadenza contrattuale oltre al fuori rosa Santon, parliamo del numero 77, Henrikh Mkhitaryan. L’armeno si è riscoperto punto fermo per Josè Mourinho, che arretrando di qualche metro il suo raggio d’azione ha dato nuova linfa e qualità al gioco della Roma. Lo stesso tecnico portoghese si è speso per la firma sul prolungamento contrattuale dell’ex Manchester United, ma secondo quanto riportato la squadra giallorossa deve guardarsi le spalle dall’assalto della Lazio.

Calciomercato Roma, Lotito vuole Mhkitaryan: c’è il contatto

Scenario assurdo dicevamo in apertura, dunque ci limitiamo a riportare quanto lanciato in queste ore dal portale TuttomercatoWeb. Secondo il sito la Lazio sta cercando di strappare alla Roma il calciatore armeno, sulla scia di quanto visto quest’estate con Pedro. Il presidente Claudio Lotito sarebbe sceso direttamente in campo, avviando i contatti per uno scippo che avrebbe del clamoroso. Il numero 77, al contrario dell’attaccante spagnolo passato alla Lazio, è sempre più al centro del progetto giallorosso.

Tutti gli indizi portano alla prossima firma sul rinnovo contrattuale che scadrebbe naturalmente questa estate, ma l’importanza che Mkhitaryan ha assunto per Josè Mourinho è ormai palese. L’armeno arretrando il suo raggio d’azione ha rappresentato una delle chiavi tattiche delle ultime uscite positive della compagine giallorossa, tutte le parti starebbero spingendo per il rinnovo. L’interesse di Claudio Lotito per il calciatore armeno potrebbe solo avere l’effetto di accelerare i tempi del rinnovo, diversamente ci sarebbe un ribaltone più che clamoroso.