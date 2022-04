Inter-Roma, ko dopo il derby: tegola per Inzaghi

Inter-Roma, arrivano importanti aggiornamenti in vista del delicato impegno di sabato prossimo contro la compagine di Inzaghi.

La squadra di Mourinho è uscita a testa più che alta dal Maradona di Napoli, al termine di una prestazione che è andata in crescendo nei minuti e che ha raggiunto l’acme nel corposo recupero concesso da Di Bello lo scorso lunedì che ha evitato uno scacco beffardo e immeritato.

Anche in un ambiente storicamente ostile e contro una squadra che resta insidiosa al netto delle recenti difficoltà, Abraham e colleghi hanno continuato la striscia di imbattibilità che ha permesso loro di essere la squadra vantante il trend più costante degli ultimi mesi. Senza pensare troppo al passato e agli errori compiuti fino a Roma-Juventus, comunichiamo di seguito importanti aggiornamenti in vista della prossima gara di campionato.

In seguito alla vittoria con il Bodo, infatti, la Roma è entrata in una fase ricca di impegni ravvicinati quanto delicati, in Italia ed Europa. Mentre una città intera si sta smobilitando per garantirsi almeno un ticket per la sfida contro il Leicester del prossimo 5 maggio, la squadra si prepara ad affrontare il secondo e delicato impegno di Serie A dopo il pari di Napoli.

Inter-Roma, ko dopo la gara con il Milan: Vidal in dubbio per la gara di sabato

Sabato 23 aprile, infatti, alle 18 i giallorossi scenderanno sul prato del San Siro per affrontare l’Inter di Simone Inzaghi. I due confronti contro il suo passato non sono stati felicissimi per José Mourinho. Tra gara di andata e ottavi di Coppa Italia, lo Special One ha incassato 5 gol, senza segnarne nemmeno uno.

Certo, la gara in Coppa Nazionale avrebbe potuto garantire molte più gioie così come tante cose sono cambiate dal gol di Edin Dzeko sotto la Curva Nord dello scorso dicembre. Lasciando la sentenza al campo, ci limitiamo qui a riportare un importante aggiornamento de “La Gazzetta dello Sport”.

Dopo la discussa vittoria per 3 a 0 contro il Milan, i nerazzurri hanno quest’oggi ripreso gli allenamenti. Alessandro Bastoni, uscito ieri per crampi, non è in dubbio. Da monitorare invece le condizioni di Arturo Vidal, a rischio dopo la distorsione alla caviglia ottenuta nelle battute finali del Derby.