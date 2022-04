Roma-Leicester, febbre biglietti: numeri incredibili per la “coda virtuale”

Grande traffico sul sito della Roma con circa 20.000 persone in coda per cercare di prendere un biglietto per Roma-Leicester

I primi giorni di maggio ci sarà la partita più importante per la stagione della Roma. A discapito di come andrà la gara di andata, il 5 maggio c’è il ritorno della semifinale di Conference League. In quell’occasione la Roma affronterà il Leicester City allo Stadio Olimpico. Visto il peso della partita, il club giallorosso vuole assicurarsi un’atmosfera degna degli ultimi gironi danteschi e per questo ha dato il via a una doppia prelazione per gli abbonati che possono acquistare il biglietto in modalità priority fino alle 15 di oggi 20 aprile.

In Conference League, la Roma ha attuato un gran numero di promozioni che hanno permesso agli abbonati di assistere alle gare a prezzi vantaggiosi. Anche per questa contro gli inglesi, tutti quelli che hanno già acquistato un abbonamento potranno comprare i tagliandi per Curve e Distinti a €10. Un prezzo veramente basso se si pensa che è per una partita di coppa europea, anche se è alla prima edizione. Il tifo romanista, comunque, non mancherà e in queste ore sono molte le persone che vogliono prenotare un posto per assistere al match di Conference.

Roma-Leicester, circa 24.000 tifosi in coda per i biglietti

Alle 12 è partita la vendita in modalità priority per tutti gli abbonati che possono acquistare due biglietti extra per amici o parenti. Secondo quanto riporta Retesport, dopo pochi minuti il numero di persone in coda sul sito era di 7.000. Dopo qualche altro giro di orologio questo numero è arrivato a 12.000 per poi raddoppiare e raggiungere quota 24.000 tifosi in cosa sul sito per acquistare i biglietti di Roma-Leicester dopo qualche decina di minuti. Se l’amore dei giallorossi continuasse così di sicuro non ci sarebbe bisogno di aprire la vendita libera dei biglietti che partirà dalle 15 di oggi.