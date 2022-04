Calciomercato Roma, via libera Mourinho e cessione in Serie A

L’allenatore della Roma ha deciso di cedere uno dei suoi calciatori nella massima serie italiana nella prossima finestra estiva di calciomercato

Tra qualche mese in estate arriva il calciomercato. Tiago Pinto e José Mourinho stanno cercando i migliori talenti disponibili in Europa e non per rinforzare la rosa. La decisione è stata presa direttamente da Dan e Ryan Fredkin che vogliono portare il club a lottare ad alti livelli. Questa direzione è stata svelata già a maggio 2021, quando come allenatore è stato preso l’ex Real Madrid. Per permettere allo Special One di raggiungere gli obiettivi, la proprietà è disposta ad investire così da creare una rosa migliore,

Questi ultimi mesi saranno fondamentali per Mourinho per definire al meglio quali giocatori sono adatti per il suo secondo anno nella Capitale. Il calciomercato della Roma, infatti, non verrà fatto solo in entrata, ma anche in uscita. Per adesso i calciatori che dovrebbero lasciare il club non sono molti con alcuni, come Carles Perez, che sembrano aver attirato l’attenzione di Mourinho nelle ultime gare. Altri, invece, potrebbero lasciare Trigoria in estate. Uno di questo può essere Eldor Shomurodov, che non è mai entrato nelle grazie dello Special One, così come Felix Afena-Gyan, che potrebbe essere ceduto per fare esperienza.

Calciomercato Roma, il Sassuolo vuole Afena-Gyan in prestito

Quest’ultimo è riuscito a convincere Mourinho che lo ha promosso in Serie A e lo ha schierato in caso di necessità. Oltre al solo scivolone che gli è costato la “retrocessione” in Primavera per qualche giorno, Felix è tornato in pianta stabile in Prima Squadra con cui ha mostrato buone qualità. Proprio queste hanno attirato l’attenzione del Sassuolo. Secondo Sportsworldghana.com, l’attaccante numero 64 è nel mirino dei neroverdi che vorrebbero prenderlo in prestito in estate. Mourinho potrebbe accettare l’offerta in modo tale da far crescere Afena in un ambiente adatto e unico come quello del Sassuolo.