Fiorentina, altra tegola per Italiano: infortunio ufficiale e Roma a rischio

È arrivata la nota ufficiale della Fiorentina che indica l’entità dell’infortunio, ma non la durata. Può saltare la prossima gara con la Roma

Sabato alle 18 la Roma scende in campo contro l’Inter al San Siro. La partita è molto importante per il campionato delle due squadre. Mentre gli uomini di Inzaghi vogliono vincere per mantenere alta la pressione sul Milan per la corsa scudetto, Abraham e compagni vogliono blindare il quinto posto, senza però togliere il sale dalla cosa della Juventus. I bianconeri, infatti, sono quarti con cinque punti di vantaggio sulla Roma e, con cinque partite a disposizione, questa distanza potrebbe assottigliarsi.

La prima grande occasione c’è stata il lunedì di Pasquetta, quando la Juventus ha pareggiato con il Bologna. La Roma ha affrontato il Napoli nel tour de force di partite difficili di aprile ed è uscita dal Maradona con un solo punto. Questo, però, vista tutta la partita e soprattutto i minuti finali, è un po’ stretto per i giallorossi che avevano dato l’idea che avrebbero anche potuto vincere. Al triplice fischio, però, il risultato è stato di 1-1. Un punto d’oro contro una squadra che lottava per lo scudetto.

Fiorentina, Torreira infortunato: in dubbio con la Roma

Dopo la trasferta con l’Inter e la gara con il Bolgona, in campionato ci sarà la Fiorentina, che in queste ore ha emanato un comunicato ufficiale. Nella nota della Viola si legge che Lucas Torreira, centrocampista di Italiano, ha subito un infortunio all’addome. Il comunicato afferma che dagli esami diagnostici svolti nella mattinata di oggi è stata evidenziata una lesione di primo grado del muscolo trasverso dell’addome. Non si sa ancora quanto il calciatore dovrà stare fermo e questo lo mette in dubbio per la sfida contro la Roma. I giallorossi scenderanno in campo all’Artemio Franchi l’8 aprile, tra circa due settimane e non si sa ancora se l’ex Arsenal avrà recuperato oppure no.