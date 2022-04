Calciomercato Roma, colpo low cost in Serie A

Pinto sta cercando di migliorare la Roma in vista della prossima finestra di calciomercato e cerca l’affare nel campionato italiano

Tra poche settimane finisce il campionato italiano e anche tutte le competizioni europee. Al di là di come finirà la stagione giallorossa, i Friedkin possono essere soddisfatti della prima stagione di Mourinho. Anche se il portoghese non ha raggiunto fino ad ora grandi obiettivi, quello che ha fatto vedere ha creato grande entusiasmo. A dimostrarlo sono stati i tanti sold out di fila dello Stadio Olimpico, ma anche del settore ospiti in trasferta. L’appoggio dei tifosi, infatti, si è visto soprattutto nel tutto esaurito con la Salernitana e con il Bodo.

Nelle prossime settimane, poi, ci sarà anche il settore ospiti pieno in quel di Leicester, così come uno Stadio Olimpico stracolmo per la gara di ritorno della semifinale di Conference League sempre con gli inglesi. Citando la Roma, non sarebbe bastato uno stadio da 300.000 posti per contenere questa ondata di pubblico. Oltre all’entusiasmo creato da Mourinho, c’è anche la terza semifinale europea conquistata in quattro anni. Un piccolo traguardo sportivo che ha convinto i Friedkin a investire nel calciomercato per rinforzare la Roma.

Calciomercato Roma, Pinto punta Ferrari del Sassuolo

Così Mourinho ha dato le sue indicazioni a Pinto per individuare i migliori profili che il panorama può offrire. Sicuramente, nella lista degli acquisti del general manager c’è un difensore centrale, visto che il reparto arretrato non convince al 100% lo Special One. Per accontentare José, Tiago sta studiando un colpo in Serie A. Come riporta fichajes.net, nel mirino del gm della Roma c’è Gianmarco Ferrari, difensore del Sassuolo e obiettivo di calciomercato dei giallorossi. Il centrale neroverde rappresenta un buon colpo per Mourinho, sia per costo che per qualità. Il cartellino si aggira intorno ai 10 milioni. L’esperienza maturata in Serie A, poi, lo rende un calciatore esperto nel nostro Paese e non farebbe mai male avere qualcuno di esperto in rosa.