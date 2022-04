Calciomercato Roma, 70 milioni e assalto Inter

L’allenatore dell’Inter ha messo gli occhi sull’esubero della Roma che può partire nella prossima finestra di calciomercato estivo

Sabato alle 18 si sfidano Roma e Inter per al trentatreesima giornata di Serie A, ma i confronti tra le due squadre non si fermano qui. I giallorossi e i nerazzurri, infatti, stanno per ingaggiare un lungo braccio di ferro per il calciomercato. Inzaghi vorrebbe migliorare la propria rosa e per farlo ha messo nel mirino un calciatore della scuderia di Mourinho. Il portoghese potrebbe anche decidere di perdere un romanista, ma cederlo a una rivale come l’Inter non è una bella prospettiva.

Per questo motivo, José potrebbe pensarci un po’ su, anche se gli ultimi mesi potrebbero renderlo più incline alla cessione. Da gennaio fino ad oggi, infatti, Jordan Veretout, il calciatore nel mirino dell’Inter, ha perso il suo posto da titolare. Il francese ha pagato alcuni cali di forma fisica e l’inserimento di Oliveira non è stato di aiuto. Anzi, ha dato una mazzata alle possibilità dell’ex Fiorentina di giocare titolare. Nelle ultime gare, infatti, il ventinovenne originario di Ancenis è sempre partito dalla panchina e quelle poche volte che ha dato una mano dal primo minuto è stato per far riposare i titolari.

Calciomercato Roma, l’Inter vuole offrire 20 milioni per Veretout

Secondo quanto riporta Calciomercato.it, Inzaghi vuole migliorare il centrocampo anche in ottica di una cessione di Barella. La cessione del centrocampista sardo, sempre più fuori dall’orbita interista per il prossimo anno, porterebbe i soldi per prendere Veretout. Il francese piace all’allenatore ex Lazio, che vorrebbe fare di lui il prossimo vice Borozovic. Un suo arrivo a Milano, infatti, servirebbe per par riposare di tanto in tanto il croato, che ha dimostrato di essere insostituibile. Come lui, però, nella rosa nerazzurra non c’è nessuno e quindi Inzaghi vuole offrire circa 20 milioni per prendere Veretout.