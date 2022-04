Calciomercato Roma, svolta Mendes: arriva la firma

L’agente portoghese è riuscito a inserire nella sua scuderia un nuovo calciatore che è un obiettivo di calciomercato in Serie A

Tra qualche mese comincia il calciomercato estivo e la Roma sta scandagliando il panorama per individuare i profili migliori. Tiago Pinto, che ha il compito di migliorare la rosa a disposizione di Mou, ha già ricevuto dal tecnico tutte le indicazioni sui reparti da rinforzare. Oltre a questo, poi, all’ex Benfica sono arrivate anche le indicazioni su quali caratteristiche devono avere i calciatori per diventare nuovi giocatori della Roma. Una delle più importanti è sicuramente il carattere, che Mourinho vuole sia molto forte.

Una mano al calciomercato della Roma possono darla anche gli agenti. Uno su tutti, Jorge Mendes, potrebbe essere uno dei principali protagonisti del secondo anno di Mourinho nella Capitale. Con il procuratore ci sono ottimi rapporti e i prossimi affari potrebbero essere vantaggiosi. Non sono pochi i calciatori della scuderia del portoghese che interessano alla Roma. Tra questi, infatti ci sono su tutti Renato Sanches e Gonçalo Guedes, che José gradirebbe avere a Trigoria. In giallorosso, invece, ci sono Rui Patricio e Sergio Oliveira che sono rappresentati da Mendes.

Calciomercato Roma, Asensio passa a Mendes e Pinto ci pensa se parte Zaniolo

Uno degli ultimi calciatori ad essere entrato nella scuderia Gestifute, il nome dell’agenzia del super agente Jorge Mendes, è Marco Asensio. L’esterno del Real Madrid ha deciso di passare al nuovo procuratore che ha ottimi rapporti in Italia. Con lui parlano soprattutto Milan e Roma e nella Capitale potrebbe diventare più che una semplice suggestione in caso Zaniolo partisse. I rossoneri, però, hanno già avuto un contatto con il Real Madrid per portarlo in Lombardia. In caso Asensio decidesse di non rinnovare il contratto con i Blancos, il suo prezzo si aggirerebbe intorno ai 30 milioni.