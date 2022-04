Calciomercato Roma, Monchi minaccia Pinto

L’ex direttore sportivo della Roma sta cercando di mettere i bastoni tra le ruote al general manager per l’obiettivo di calciomercato

Dopo la sua parentesi in giallorosso, a Roma Ramon Monchi è ancora ricordato da molti tifosi. La maggior parte di questi, però, non considera il lavoro dell’attuale direttore sportivo del Siviglia molto positivamente. Secondo un gran numero di tifosi, la gestione dello spagnolo è stata più che pessima, con spese folli per giocatori che non si sono dimostrati all’altezza. Nonostante questo, Monchi sta cercando di rovinare la prossima sessione di calciomercato alla Roma inserendosi nella corsa per un obiettivo.

In estate Tiago Pinto dovrà prendere diversi rinforzi per migliorare la rosa a disposizione di Mourinho. I Friedkin, infatti, hanno deciso di dare vita a una vera e propria rivoluzione della squadra per permettere a José di lottare ad alti livelli. Così, lo Special One ha tirato già una lista della spesa che è stata consegnata a Pinto. I reparti da rinforzare sono praticamente tutti, ma mente alcuni hanno bisogno di veri e propri titolari, per altri si devono prendere delle riserve di livello. La fascia destra, ad esempio, è uno di questi ruoli, dove oltre a Karsdorp nessun altro esterno ha convinto Mou.

Calciomercato Roma, Monchi si inserisce per Senesi del Feyenoord

Un altro ruolo che ha bisogno solo di un ritocchino è la difesa, dove oltre ai titolari non ci sono riserve di livello. Alcuni calciatori, poi, hanno dimostrato alcuni limiti e difficoltà e per questo Motuinho vuole rinforzare il reparto arretrato. In particolare, chiede al mercato un difensore mancino e che sappia impostare. Per questo, Pinto ha messo nel mirino Marcos Senesi, che però piace anche al Siviglia. Secondo todofichajes.com, Monchi vuole prendere l’argentino con passaporto italiano in estate a un prezzo molto basso vista la scadenza del contratto.