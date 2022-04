Calciomercato Roma, smentita ufficiale immediata: “Tutto falso”

Calciomercato Roma, è arrivata prontamente la smentita ufficiale dopo le notizie diffusesi sul suo futuro in queste ore.

Sono giorni molto particolari per la squadra di Mourinho e l’ambiente capitolino tutto. A meno di una settimana di distanza dal pareggio di Napoli, lo Special One è atteso dalla delicatissima trasferta contro l’Inter di Inzaghi. Giovedì prossimo, poi, ci sarà la prima delle due partite in programma il 28 aprile e il 5 maggio contro il Leicester.

In questi minuti vi abbiamo riferito di un importante aggiornamento legato proprio alla partita con le Foxes di Rodgers ma che sicuramente non rappresenterà l’unico grande argomento di discussione della giornata nell’etere capitolino. Mentre il futuro di Zaniolo continua ad essere questione dibattuta e destinata a infiammare il prossimo calciomercato, da non molto si sono nuovamente infittite le voci relative a Paulo Dybala.

La vicenda legata a “La Joya“, unitamente all’aggiornamento di cui detto sopra e annunciato dallo stesso mister del Leicester non molto tempo fa non devono però far passare inosservata una terza vicenda tutt’altro che scontata. Come più volte ribadito, infatti, Tiago Pinto e colleghi dovranno essere bravi nei prossimi mesi a lavorare sul duplice fronte di entrate e uscite per rinforzare intelligentemente lo scacchiere di Mourinho.

Calciomercato Roma, annuncio ufficiale sul futuro di Kluivert al Nizza

Questo non solo con l’allontanamento di chi, quest’anno, abbia dimostrato di non essere all’altezza del tecnico di Setubal ma anche attraverso la ponderatezza di decisioni definitive circa il futuro di chi, pur restando un tesserato della Roma, non militi per la squadra capitolina già dalla scorsa estate.

A tal proposito, in queste ore si è diffusa la notizia secondo la quale il tecnico del Nizza, Christophe Galtier, avrebbe deciso di non schierare più l’olandese per evitare l’attualizzarsi delle condizioni valevoli per il suo riscatto. L’ex Ajax è infatti approdato in Ligue 1 in prestito con diritto d’acquisto, trasmutantesi in obbligo al fronte di determinate circostanze.

Sulla faccenda si è espresso lo stesso mister francese in conferenza stampa. “Non conosco e non mi interessa l’accordo tra Roma e Nizza per Kluivert. Dunque non posso essere influenzato da questo aspetto. Se lo riterrò opportuno, inizierà tutte le gare da titolare. Il resto sono tutte fake news“.