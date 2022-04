Calciomercato Roma, incontro e sorpasso: la Lazio punta sul maxi sconto

L’allenatore della Lazio vuole fare uno sgarbo alla Roma inserendosi nella trattativa gratis per l’obiettivo di calciomercato estivo

Il duello tra Roma e Lazio non finisce mai. Nonostante gli scontri in campionato siano già passato, le due società continuano a sfidarsi al di fuori della Serie A. Il terreno dello scontro, infatti, è quello del calciomercato, dove Pinto e Tare si stanno sfidando per portare nella Capitale un colpo a zero. Tra qualche mese arriva l’estate e con questa anche l’inizio delle trattative, che permetteranno alla Roma di cominciare la seconda stagione con Mourinho alla guida.

Visto come sta andando il primo anno, i Friedkin hanno intenzione di migliorare la rosa di José nel migliore dei modi per raggiungere obiettivi più alti nella prossima annata. Al di là di come finisca quella in corso, i risultati sono stati sicuramente positivo e per questo Dan e Ryan hanno deciso di puntare ancora di più sul tecnico portoghese. Il rinforzo della rosa passerà inevitabilmente da Tiago Pinto, che dovrà regalare a Mourinho i profili perfetti per rinforzare i vari reparti giallorossi. Uno degli obiettivi che interessano all’ex Benfica, e che potrebbe arrivare a Trigoria per migliorare l’attacco romanista, è Ola Solbakken, esterno del Bodo/Glimt, su cui però c’è anche la Lazio

Calciomercato Roma, la Lazio vuole Solbakken: fondamentale l’allenamento a Formello

Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, la seduta di allenamento sul campo di Formello in vista dei quarti di finale della Conference League con la Roma è stata fondamentale per la Lazio. In quell’occasione, infatti, Tare ha potuto ammirare più da vicino l’esterno norvegese che ha il contratto in scadenza a dicembre 2022. Visti i pochi mesi che mancano alla fine dell’accordo con il Bodo, sul suo cartellino c’è scritto “maxi-sconto”. Il prezzo al ribasso farebbe molto piacere a Lotito che sarebbe anche disposto a quadruplicare lo stipendio del giocatore, che ammonta a 200.000 euro.