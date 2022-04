Nuovo scenario di calciomercato in casa Roma, a poche ore dal big match in casa dell’Inter. Lo hanno offerto ai giallorossi dal Real Madrid.

La Roma è attesa da un match fondamentale tra poche ore. La 34esima giornata di Serie A regalerà ai tifosi la sfida di San Siro contro l’Inter di Simone Inzaghi. Giallorossi che hanno raggiunto ieri Milano, con l’assenza dell’ultima ora di Bryan Cristante. Sfida al cardiopalma per entrambe le squadre, crocevia per i rispettivi obiettivi di fine stagione. In attesa del match c’è un nuovo scenario sul fronte calciomercato da riportare, l’epurazione in casa Real Madrid ha effetti immediati sulla Serie A.

Mentre la stagione calcistica europea sta vivendo il rush finale si anticipano diversi scenari in vista della sessione estiva di calciomercato in Serie A. Il campionato italiano è arrivato alla 34esima giornata e tra poche ore la Roma scenderà in campo a San Siro per affrontare l’Inter. Sfida decisiva per entrambe le squadre ma c’è anche un duello che si potrebbe venire a creare in sede di mercato tra giallorossi e nerazzurri. Secondo quanto riportato dal sito RomaPress.net in casa Real Madrid si sta lavorando alacremente sul fronte calciomercato in uscita. Carlo Ancelotti sarà decisivo ed ha deciso per l’epurazione, proponendolo anche a Josè Mourinho tra gli altri.

Calciomercato Roma, epurazione Ancelotti: offerto a Mourinho

Secondo quanto scritto da RP il Real Madrid è pronto a separarsi dal centrocampista Dani Ceballos. Lo spagnolo, classe 1996, sarebbe stato selezionato da Ancelotti come esubero sacrificabile sul mercato. E l’entourage del calciatore sta lavorando senza sosta per trovargli una sistemazione immediata, offrendolo anche in Serie A. E’ stato proposto ai giallorossi come dicevamo, ma anche all’Inter di Simone Inzaghi. Entrambe le squadre stanno cercando rinforzi nella zona nevralgica del campo e durante la sessione estiva di trattative è previsto un vero e proprio restyling completo del reparto sopra citato. Al momento non sono state intavolate alcune trattative ufficiali ma la proposta è avvenuta e la pista Ceballos può tornare prepotentemente d’attualità in vista della prossima sessione di calciomercato. Inter-Roma non si gioca solo in campo.