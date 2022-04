Calciomercato Roma, da flop a carta vincente: scambio in Bundesliga

La Roma pianifica le mosse per il calciomercato estivo, con un giocatore che da flop potrebbe diventare fondamentale per un colpo in Bundesliga

La stagione si avvicina al termine e la Roma oltre a pensare al campo dovrà iniziare anche a pianificare ciò che avverò al di fuori, ovvero nella sessione estiva di calciomercato. La finestra per i trasferimenti sarà ovviamente fondamentale per colmare le lacune nella rosa a disposizione di José Mourinho e alzare l’asticella, in modo da puntare più in alto in campionato e in Europa nella prossima stagione.

Così potrebbe risultare fondamentale anche l’utilizzo di un esubero per mettere a segno un colpo importante. Questa pedina importante nel calciomercato potrebbe essere Amadou Diawara. Il centrocampista non è praticamente stato mai utilizzato da Mourinho, solo 8 presenze, di cui 4 da titolare. Potrebbe diventare però la carta giusta per mettere a segno un colpo dalla Bundesliga.

Calciomercato Roma, Diawara interessa al Moenchengladbach: scambio con Lainer

L’esperienza in giallorosso di Amadou Diawara potrebbe terminare in estate. Il centrocampista arrivato dal Napoli non è mai riuscito a ritagliarsi molto spazio tra le fila giallorosse, così con il cambio di agente e l’interesse di tre club tedeschi potrebbe fare le valigie a giugno. Come riportato da Nicolò Schira, sulle tracce di Diawara ci sarebbe anche il Borussia Moenchengladbach.

Così la Roma potrebbe pensare di sfruttare questo interesse per proporre lo scambio con Stefan Lainer. Terzino destro della Nazionale austriaca, in questa stagione ha collezionato 19 presenze con un gol e due assist all’attivo. Lainer potrebbe essere un’ottima alternativa a Karsdorp sulla fascia destra per la prossima stagione, cosa che al momento manca alla rosa della Roma, visto che Maitland-Niles a fine stagione tornerà all’Arsenal. Dunque Diawara potrebbe passare da flop a carta vincente per il calciomercato della Roma.