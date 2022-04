Calciomercato Roma, tiro mancino alla Juve: doppio colpo in quota

Pinto sta preparando l’assalto ai due talenti bianconeri che potrebbero arrivare a Roma nella prossima finestra di calciomercato

Tra poche ore la Roma scende in campo al San Siro contro l’Inter per la trentaquattresima giornata di Serie A. La gara è molto importante per entrambi i club per diversi motivi. Innanzitutto, i nerazzurri vogliono rimanere in corsa per lo scudetto, conteso con il Milan. Vincere contro la Roma sarebbe un grande passo verso il secondo titolo di fila visto il livello delle prossime sfide. I giallorossi, invece, vogliono blindare il quinto posto e cercare di mantenere la distanza dalla Juventus, che ha cinque punti di vantaggio.

Anche se mancano poche gare, i punti in palio permettono di tenere un lumicino acceso per il sogno Champions, che, però, si allontana piano piano. Chi sta già pensando alla prossima stagione è Tiago Pinto. Il general manager della Roma ha l’importante compito di dover preparare il calciomercato estivo in vista della prossima annata. I Friedkin hanno intenzione di dar vita a una vera e propria rivoluzione della rosa per donare a Mourinho una squadra adatta per lottare ad alto livello. I reparti da rinforzare sono parecchi e mentre alcuni hanno bisogno di grandi manovre, alcuni necessitano solo di un ritocchino.

Calciomercato Roma, Dybala e Bernardeschi alla Roma: ecco le quote dei bookmaker

Un piccolo indizio sui movimenti di calciomercato della Roma può essere dato dai bookmaker della Sisal. Secondo il sito di scommesse, infatti, due calciatori che possono diventare nuovi giallorossi sono Paulo Dybala e Federico Bernardeschi. Dalle quote della Sisal che li vedono a Trigoria entro il 31 agosto 2022 sono relativamente molto basse. L’arrivo dell’argentino nella Capitale è quotato a 4.50. L’ex esterno della Fiorentina, invece, paga 6 volte l’importo scommesso, una cifra che lascia pensare come i due possano diventare nuove pedine di Mou.