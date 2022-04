Calciomercato Roma, arriva la svolta che sblocca Tiago Pinto. Sostituto già designato e via libera all’assalto estivo per Mourinho.

La Roma tra poche ore scenderà in campo a San Siro, di fronte l’Inter di Simone Inzaghi. Crocevia stagionale per entrambe le squadre, obbligate a vincere per inseguire i rispettivi obiettivi. La Roma, reduce dal buon punto conquistato a Napoli, è in corsa per un piazzamento europeo in Serie A, con le semifinali di Conference League in vista. In attesa del match infuocato, lo stadio San Siro farà registrare il sold-out, c’è uno scenario che può scatenare Tiago Pinto verso l’assalto imminente.

Giallorossi che saranno ago della bilancia nella lotta allo scudetto in Serie A. La Roma ha fermato sul pari il Napoli di Luciano Spalletti, un risultato che va più stretto agli uomini di Josè Mourinho che viceversa. Lo Special One è pronto a tornare a San Siro, stavolta la sfida con l’Inter è un crocevia di fine stagione per entrambe le squadre. I padroni di casa, guidati da Simone Inzaghi, sono obbligati alla vittoria se vogliono bissare il tricolore dello scorso anno. Condizione identica per la Roma, completamente inglobata per la lotta al piazzamento europeo in Serie A. In attesa del big match, con fischio d’inizio alle ore 18, c’è un importante aggiornamento di calciomercato da rilevare dalla Spagna. Tiago Pinto può tentare l’assalto immediato al pupillo di Mourinho.

Calciomercato Roma, svolta Pinto | Sostituto già scelto

Secondo quanto riporta il sito Elgoldigital il Valencia sembra deciso a perdere Goncalo Guedes, ala portoghese che tanto bene sta facendo in Liga. Il calciatore era finito nelle mire della Roma a partire dalla finestra invernale, poi non si è trovata la quadra per farlo sbarcare alla corte di Josè Mourinho diversi mesi fa. Ora lo scenario può cambiare completamente, col club spagnolo pronto a separarsi dall’esterno offensivo portoghese a partire da giugno. La squadra di Bordalas sta cercando infatti un sostituto per lui, sondando il terreno nel campionato belga. Il profilo seguito risponde al nome di Tarik Tissoudali, attaccante in forza al Gent con uno score invidiabile di 19 reti e 5 assist. Tiago Pinto può tentare l’affondo per il pupillo offensivo di Mourinho.