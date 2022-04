Calciomercato Roma, arriva lo scenario che conferma la cessione durante la sessione estiva. Prezzo fissato: sul piatto 15 milioni di euro.

La Roma ha raggiunto ieri sera Milano, questo pomeriggio alle ore 18 la sfida all’Inter di Simone Inzaghi. Seconda trasferta delicata per la truppa di Josè Mourinho, grande ex di giornata. I giallorossi sono reduci dal pareggio conquistato in rimonta sul campo del Napoli ed attesi dal primo atto delle semifinali della Conference League. In attesa del big match odierno c’è un nuovo scenario di calciomercato da riportare: la cessione è confermata ed anche il prezzo è stato stabilito.

La Roma arriva alla trasferta di Milano contro l’Inter dopo l’ennesima prova positiva. Giallorossi reduci dal punto conquistato allo stadio Maradona di Napoli, dopo un forcing continuo ed estenuante a caccia del gol. Rete arrivata oltre il novantesimo minuto, grazie al ritrovato Stephan El Shaarawy, partenopei che oggi si ritroveranno a tifare proprio la Roma. La squadra di Mourinho alle ore 18 scenderà in campo a San Siro, di fronte l’Inter di Simone Inzaghi in piena corsa per il secondo tricolore consecutivo. La Roma non può permettersi battute d’arresto, la lotta al piazzamento europeo è serrata in Serie A. In attesa del big match c’è un nuovo scenario di calciomercato da registrare, tutto confermato verso l’imminente cessione estiva.

Calciomercato Roma, cessione confermata: 15 milioni sul piatto

Fari accesi in Bundesliga dove, dopo appena una stagione, le strade tra il Bayern Monaco e Marcel Sabitzer sembrano pronte a separarsi. Il centrocampista austriaco, acquistato dal Lipsia per 15 milioni, potrebbe lasciare la Baviera per la stessa cifra. Valutazione identica dunque e non mancano le pretendenti per il tuttocampista del Bayern. Secondo quanto riportato dal sito Fussbaltransfers.com rimane vivo l’interesse di Atletico Madrid ed Arsenal nei suoi confronti ma c’è anche una nuova pista da registrare. Sulle tracce dell’austriaco ci sarebbe il club turco del Fenerbahce ad iscriversi alla corsa per il suo futuro. Il 28enne non ha vissuto una grande stagione nella squadra bavarese, lontano l’exploit visto a Lipsia ma ora potrebbe avere la chance per rilanciarsi. Per il suo cartellino potrebbero bastare 15 milioni di euro.