Formazioni ufficiali Inter-Roma, Mourinho lo fa fuori così

Mourinho ha deciso di far giocare in Inter-Roma uno dei suoi calciatori meno utilizzati in questa seconda parte di stagione

Tra pochi giri di orologio comincia Inter-Roma, valida per la trentaquattresima giornata di Serie A. Per la sfida, Mourinho ha deciso di schierare dal primo minuto uno dei giocatori meno utilizzati in questa seconda parte di campionato. In campo, invece, ci saranno diverse assenze come quella di Cristante che non è partito con la squadra a causa di un problema alla schiena. Un altro assente, che avrebbe fatto molto comodo a Mourinho, è Nicolò Zaniolo. Il numero 22 giallorosso era diffidato e ha rimediato la squalifica contro il Napoli per un giallo molto contestato.

La partita è molto importante per la stagione di entrambe le squadre. L’Inter sta cercando di tenere viva la corsa allo Scudetto dopo la vittoria dello scorso anno. A contenderglielo c’è soprattutto il Milan, visto lo stop del Napoli contro la Roma. I giallorossi, invece, hanno bisogno di punti per blindare il quinto posto e l’accesso in Europa League. Alla fine del campionato, poi, mancano cinque partite, compresa questa con l’Inter, e la Juventus dista solo 5 punti. Per Pellegirni e compagni, quindi c’è ancora un piccolo lume di speranza per raggiungere l’accesso in Champions.

Inter-Roma, formazioni ufficiali: El Shaarawy torna titolare

Mentre Mourinho ha deciso di non parlare alla stampa in vista della sfida con i nerazzurri, Inzaghi ha incontrato i giornalisti per parlare della partita. Alla vigilia del match, ha affermato come tutti i giocatori fossero disponibili, con il solo Vidal out per un infortunio. Il cileno, infatti, ha subito una brutta distorsione contro il Milan e per questo motivo non sarà in campo. La schieramento sarà il solito, 3-5-2, così come Moruinho impiegerà il solito 3-4-2-1. Ecco le formazioni ufficiali:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko; All. Inzaghi

Roma (3-4-2-1): Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Oliveira, Mkhitaryan, Zalewski; Pellegrini, El Shaarawy; Abraham. All. Mourinho.