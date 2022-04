Calciomercato Roma, dall’Inghilterra non hanno alcun dubbio in vista della sessione estiva. Ritorno di fiamma e assalto a Tammy Abraham.

La Roma è reduce dall’amara trasferta di San Siro, dopo un buon avvio di gara gli uomini di Mourinho sono stati surclassati dall’Inter di Simone Inzaghi. La sconfitta mette fine alla serie positiva in campionato dei giallorossi, ben dodici gare consecutive senza sconfitte prima di ieri sera per Abraham e compagni. Proprio sul numero 9 giallorosso si concentrano le attenzioni di calciomercato europee, pronta la maxi offerta per l’addio immediato.

La Roma incappa nell’ennesima sconfitta stagionale contro l’Inter. Impietoso il confronto con l’ex squadra allenata da Josè Mourinho, tre sconfitte nette ed una sola rete segnata a fronte di otto incassate. La gara di ieri era iniziata con buon piglio da parte giallorossa, fino alla rete sfiorata di testa da Gianluca Mancini. Gol mangiato e gol subito, la legge non scritta del calcio si è manifestata anche nella sfida di ieri. Ora c’è poco tempo per metabolizzare la sconfitta, giovedì sera è ora di tuffarsi nella semifinale della Conference League. I giallorossi raggiungeranno l’Inghilterra per affrontare il Leicester, mentre proprio dalla Premier League giunge la notizia di un ritorno di fiamma pazzesco per Tammy Abraham.

Calciomercato Roma, maxi offerta per portare via Abraham

A riportare la notizia esclusiva nella notte è stato il Dailystar secondo cui l’Arsenal è pronto a tornare all’assalto di Tammy Abraham. L’ataccante inglese, prelevato la scorsa estate dal Chelsea, ha avuto fin qui un impatto clamoroso in casa Roma ed i numeri parlano per lui. Sono 24 le reti segnate finora e l’exploit del numero 9 non è passato inosservato in patria. Proprio il club londinese starebbe preparando l’assalto immediato alla punta giallorossa, Arteta continua a seguirlo dalla scorsa estate. Proprio i Gunners erano entrati in corsa per strapparlo al Chelsea diversi mesi fa, salvo doversi arrendere all’operato di Tiago Pinto che riuscì a regalarlo a Josè Mourinho. Ora l’Arsenal può riprovarci ad una determinata condizione: la qualificazione in Champions League. Secondo quanto riportato dal sito inglese il club di Londra avrebbe già pronta una maxi offerta da 60 milioni di euro per lui.