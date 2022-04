Calciomercato Roma, testa a testa con Xavi per il colpaccio

L’allenatore del Barcellona vuole fare uno sgambetto alla Roma soffiando a Pinto e a Mourinho il colpo per il prossimo calciomercato estivo

Tra poche settimane si concluderà la prima stagione di Mourinho sulla panchina della Roma. L’annata, comunque si concluderà, sarà stata positiva per lo Special One che ha raggiunto dei buoni risultati fino ad oggi. Il grande ritorno dei tifosi allo stadio in queste ultime settimane, poi, lascia ben sperare per la prossima annata. Le gare che sono state giocate, hanno permesso a Mourinho di capire su quali giocatori potrà puntare nella prossima stagione e quali, invece, potrà lasciar partite.

Il primo reparto che andrà sicuramente rinforzato è il centrocampo. È dalla scorsa estate che lo Special One chiede al calciomercato un regista. Tiago Pinto ha cercato a lungo di convincere l’Arsenal a lasciar partire Granit Xhaka, ma i londinesi hanno preferito tenere il centrocampista svizzero, che solo ora sembra essere rientrato nelle grazie di Arteta e dei tifosi. Così, l’ex Benfica deve tornare al lavoro e donare a José, almeno in questa estate, qualcuno che sia in grado di gestire i ritmi. Un altro reparto che Pinto deve rinforzare è la difesa. Qui mancano le riserve adatte per sostituire i titolari, ma soprattutto un centrale mancino che sappia impostare.

Calciomercato Roma, Martinez piace al Barcellona

Un calciatore che risponde a queste caratteristiche è Lisandro Martinez, difensore centrale mancino in forza all’Ajax. L’argentino, che può giocare anche sulla fascia, sarebbe il candidato perfetto per Mourinho, ma sulle sue tracce c’è anche l’allenatore del Barcellona Xavi. Secondo quanto riporta fichajes.com, gli azulgrana vorrebbero prendere il centrale dei Lanceri perché l’ex centrocampista vuole rinforzare la linea arretrata. L’affare non dovrebbe essere dei più semplici vista l’età e la scadenza del contratto. Martinez ha 24 anni e il suo accordo con l’Ajax finisce nel 2025.