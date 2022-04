Calciomercato Roma, colpo a zero e scippo a Sarri

L’allenatore della Lazio può rimanere a bocca asciutta a causa delle mosse della Roma in vista della prossima finestra di calciomercato

Maurizio Sarri può rimanere con una manciata di mosche. L’allenatore della Lazio rischia di perdere uno dei suoi obiettivi di calciomercato a causa della Roma. José Mourinho, infatti, ha intenzione di migliorare la rosa in estate per poter alzare l’asticella degli obiettivi. Quest’anno, lo Special One ha combattuto per cercare di accedere in Champions League, ma lo scivolone contro l’Inter ha bloccato la corsa dei giallorossi. Pellegrini e compagni, infatti, non perdevano in campionato dal 9 gennaio, una cavalcata durata 12 partite conclusasi a San Siro.

L’altro obiettivo è la Conference League. Per la coppa europea l’avversario da battere ora si chiama Leicester City, che aspetta i giallorossi giovedì in Inghilterra. Comunque vada la stagione, i Friedkin hanno intenzione di continuare con il progetto che vede Mourinho al centro dei disegni della Roma dei prossimi due anni. In vista della seconda stagione di José a Trigoria, Dan e Ryan vogliono portare nella Capitale qualche talento per far sì che il club possa lottare al alti livelli. Il compito di individuare i giocatori migliori è stato affidato al general manager giallorosso Tiago Pinto, che ha messo nel mirino diversi talenti, soprattutto della Premier League.

Calciomercato Roma, Mourinho scippa Loftus-Cheek a Sarri

Uno dei giocatori che piace sia a Mourinho che a Pinto è Loftus-Cheek, centrocampista del Chelsea classe 1996. Il talentino dei Blues in questa stagione non ha giocato molte partite e per questo è probabile che lasci il club. Secondo Teamtalk.com, il centrocampista classe 19996 può essere un colpo di calciomercato per la Roma, che potrebbe convincere i Blues a lasciarlo partire. Sulle sue tracce, però, c’è anche Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, che lo ha allenato nella sua parentesi a Londra.