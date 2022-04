Calciomercato Roma, l’epurazione in casa Barcellona può riaccendere una doppia pista per Tiago Pinto. Ecco il nuovo scenario dalla Spagna.

La Roma ha archiviato in fretta la sconfitta patita sul campo dell’Inter, la squadra nerazzurra si è confermata tabù per Josè Mourinho. Tre sconfitte in altrettanti incontri, ora è tempo di riscatto immediato per la squadra giallorossa. Giovedì sera in Inghilterra il primo atto delle semifinali di Conference League contro il Leicester. Nel frattempo continuano a mutare gli scenari di calciomercato, con un doppio ritorno di fiamma possibile in casa Barcellona.

La Roma si è ritrovata a Trigoria questo 25 Aprile, nel mirino della squadra giallorossa la prima semifinale di Conference League. Giovedì sera Tammy Abraham e compagni scenderanno sul campo del Leicester. La Roma è giunta alla terza semifinale europea nel giro di pochi anni, stavolta a Mourinho si chiede di arrivare fino in fondo alla nuova competizione. Giallorossi che vogliono dimenticare il prima possibile quanto visto a San Siro, con l’Inter che si è imposta per 3-1 interrompendo un’importante striscia positiva in campionato per la squadra allenata dallo Special One. Oltre al calcio giocato si concentrano molte attenzioni sulla prossima finestra di trattative estive. Nella rosa della Roma si prevede una nuova rivoluzione e gli scenari continuano a mutare giorno dopo giorno.

Calciomercato Roma, epurazione Barcellona: doppia occasione

Riflettori accesi in casa Barcellona, dove Xavi sta varando una rivoluzione in vista della sessione estiva di calciomercato. Già nelle scorse ore vi avevamo descritto di un testa a testa tra la squadra catalana e la Roma per il colpo in difesa. Ora arriva un importante aggiornamento da segnalare, lo scrive in queste ore il sito Sport. La squadra Blaugrana ha fissato almeno sette colpi in vista della sessione estiva di trattative, con Xavi che si renderà protagonista di una vera e propria epurazione. Tra i tanti ruoli coinvolti e futuri addii in casa catalana c’è una doppia pista che potrebbe riaccendersi per Tiago Pinto. Focus sulla difesa, secondo il sito spagnolo è quasi certo l’addio a Clement Lenglet. Il difensore centrale venne accostato agli interessi giallorossi in più di un’occasione. Discorso analogo si può fare per Sergino Dest, giovane terzino destro anche lui sacrificabile sul mercato dal Barcellona stesso.