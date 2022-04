Calciomercato Roma, Friedkin scatenati: 100 milioni e tre colpi

Dan e Ryan vogliono cominciare al meglio il secondo anno con Mourinho alla guida della Roma e vogliono investire nel calciomercato

Il primo anno di Mourinho sulla panchina della Roma sta per concludersi. In questa stagione, lo Special One ha raggiunto dei primi risultati che possono essere considerati positivi sia dalla società, che dai tifosi. La terza semifinale europea in tre anni può essere un vanto per i giallorossi, che possono vantare anche un tifoso unico come poche squadre anno. I supporter sono stati i veri e proprio protagonisti di questa prima annata con il portoghese e i Friedkin hanno intenzione di premiarli investendo nella società.

In particolare a luglio comincia il calciomercato con Tiago Pinto che dovrà rinforzare la rosa a disposizione di José. L’ex allenatore del Real Madrid, infatti, vorrebbe vedere qualche nuovo calciatore a Trigoria, soprattutto per migliorare determinati reparti. Mentre alcuni hanno bisogno di un vero e proprio investimento, in altri c’è necessità di acquistare una riserva visto che in rosa non ce ne sono di livello. Basti pensare al centrocampo giallorosso, dove Mourinho vorrebbe avere un regista e l’attacco, dove oltre al solo Abraham le alternative presenti nella Roma non garantiscono un buon livello.

Calciomercato Roma, 100 milioni e tre colpi

Per migliorare la rosa, quindi, Dan e Ryan hanno deciso di mettere mano al portafoglio. Come riporta la Gazzetta dello Sport, i due hanno finalizzato una ricapitalizzazione da circa 100 milioni. Una cifra non da poco per i due americani, che hanno intenzione di regalare a Mourihno tre colpi in estate. Il primo è un difensore centrale che vada a completare il reparto. Si tratta di Marcos Senesi, centrale del Feyenoord che piace a Mou. Il secondo è un Xeka, centrocampista del Lilla che a giugno sarà svincolato. Infine c’è Gonçalo Guedes esterno del Valencia che costa circa 40 milioni.