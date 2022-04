Calciomercato Roma, annuncio ufficiale sulla cessione

Pinto può esultare per le dichiarazioni del direttore sportivo che ha aperto al trasferimento dell’obiettivo di calciomercato della Roma

A luglio la Roma darà vita alla rivoluzione della rosa organizzata dai Friedkin. Dan e Ryan stanno facendo le loro valutazioni sulla prima stagione di Mourinho nella Capitale, ma comunque vada di sicuro il portoghese rimarrà sulla panchina dei giallorossi. Per questo, la proprietà ha deciso di investire nel mercato per migliorare la squadra a disposizione del tecnico, in modo da lottare ad alti livelli. Per la prossima stagione, infatti, i Friedkin vogliono alzare l’asticella per far tornare qualche trofeo nella bacheca della Roma.

Il primo reparto che sicuramente verrà rinforzato è il centrocampo dove Mourinho chiede da tempo un regista. Per questo, ha messo nel mirino diversi talenti come ad esempio Granit Xhaka. Il mediano dell’Arsenal era stato cercato anche durante l’Europeo vinto dall’Italia, ma i Gunners hanno deciso di non far partire il talento svizzero. Dopo un inizio di stagione deludente, il ventinovenne è riuscito a rientrare in squadra e a convincere Arteta e tifosi delle sue qualità. Per questo motivo, Pinto ha deciso di mettere sulla lista altri giocatori., con alcuni che giocano in Italia.

Calciomercato Roma, Carnevali: “Valuteremo le proposte migliori”

Diversi giocatori che interessano a Pinto fanno parte del Sassuolo. I nomi dei neroverdi che in questi giorni sono circolati intorno alla Roma sono diversi. Sui talenti degli emiliani, però, ci sono molte concorrenti e un assist a Pinto è stato dato dal direttore sportivo del Sassuolo Carnevali. Il ds neroverde ha parlato a Sky Sport in vista della sfida con la Juventus, ma anche delle future trattative: “È inutile nasconderlo, ci sono richieste per i nostri calciatori. Noi non vorremmo vendere ma valuteremo le possibilità migliori”. Le parole di Carnevali aprono alla cessione dei suoi talenti, che possono lasciare l’Emilia per la giusta cifra