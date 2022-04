Calciomercato Roma, annuncio ufficiale: via libera da oltre 35 milioni

Calciomercato Roma, via libera per il colpo da 35 milioni. “Alla fine della stagione lascerà il club”. Folta però la concorrenza

Era nell’aria. Adesso è arrivato anche il via libera ufficiale da parte del presidente del club, che parlando a Europe 1, ha spiegato che alla fine della stagione lascerà il Reims. Caillot ha svelato il futuro di Ekitike, l’attaccante che la Roma ha messo nel mirino: “Perderebbe del tempo a stare con noi” ha detto il patron. Un lascia passare per quelle che saranno le offerte estive.

“Abbiamo rifiutato un’offerta da 35 milioni di euro in estate (quella del Newcastle, ndr) che sono un sacco di soldi per una società come la nostra. Quelli che riusciremo a prendere – ha detto a Europe 1 – saranno usati e investisti per far crescere la squadra. Probabilmente se ne andrà” ha concluso.

Calciomercato Roma, il futuro di Ekitike

Nelle scorse settimane si è parlato di un concreto interesse anche del Borussia Dortmund che potrebbe cedere Haaland alla fine della stagione. Ma secondo goal.com, è folta la concorrenza per il centravanti soprattutto in Premier League. Oltre i bianconeri d’Inghilterra infatti, che si rinforzeranno nel corso della prossima campagna acquisti estiva, sul classe 2002 (9 reti in stagione in 21 partite, adesso è fermo ai box per un infortunio), ci sarebbero anche Liverpool, Chelsea e Manchester United.

Asta internazionale in poche parole per quello che è un elemento giovane che ha attirato su di sé le principali squadre d’Europa a suon di gol e prestazioni decisamente importanti. Pinto rimane alla finestra, anche se sa che non sarà per nulla facile riuscire nel colpaccio. La Roma si era mossa, come detto, per il calciatore: soprattutto perché lì davanti serve qualcuno che aiuti Abraham la prossima stagione. Vedremo se il general manager riuscirà a regalare Ekitike a Mourinho.