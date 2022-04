Leicester-Roma, arbitra Del Cerro Grande | Precedente da incubo

L’arbitro spagnolo dirigerà Leicester-Roma, valida per la semifinale di andata di Conference League e in programma il 28 aprile

Giovedì alle 21 ci sarà la partita più importante della stagione dei giallorossi. Il 28 aprile al King Power Stadium va in scena Leicester-Roma, valida per le semifinali di andata di Conference League. La doppia sfida con il club inglese è segnata con un pennarello rosso su tutti i calendari dei romanisti, che non vedono l’ora di assistere alla terza semifinale europea in quattro anni. Per l’occasione è stato registrato il sold out anche in trasferta con circa 1600 tifosi della Roma pronti a sostenere la squadra anche in Inghilterra.

Da questa partita può dipendere un’intera stagione, anche se il bilancio fino ad ora con Mourinho è positivo. Aver raggiunto il penultimo atto del torneo europeo è già un traguardo, visto che tutte le altre italiane che hanno partecipato a Europa e Champions League sono state eliminate. Tutti gli occhi d’Italia, quindi, saranno sui giallorossi che vengono da un tour de force molto pesante cominciato il 3 aprile. Da quel giorno ad oggi, circa tre settimane dopo, la Roma ha giocato sei partite tra cui la doppia gara con il Bodo/Glimt e le sfide con Napoli e Inter.

Leicester-Roma, arbitra Del Cerro Grande: ultimo precedente da incubo

La partita di Conference League verrà arbitrata da Carlos Del Cerro Grande. L’arbitro spagnolo di 46 anni ha già diretto tre partite in Europa League e altrettante in Champions, incontrando anche le italiane. Con la Roma, invece, i precedenti sono due: uno negativo e uno positivo. Il primo risale a circa un anno fa ed è la semifinale di Europa League persa 6-2 contro il Manchester United con rigore assegnato ai giallorossi e realizzato da Pellegrini. L’altro precedente c’è stato sempre nel torneo continentale, ma nei gironi, quando la Roma ha affrontato lo Young Boys, battendolo 2-1.