Calciomercato Roma, non tramonta il sogno Dybala e giungono nuove conferme in vista della sessione estiva. Ecco cosa potrebbe succedere.

La Roma domani sera scenderà sul campo del Leicester per il primo atto delle semifinali di Conference League. Giallorossi che in Inghilterra cercano il riscatto dopo la sconfitta accusata in casa dell’Inter. In attesa della semifinale d’andata arriva una conferma sulla suggestione che può infiammare il calciomercato dei giallorossi.

La Roma è pronta a tornare in campo domani sera contro il Leicester. Giallorossi che giocheranno il primo atto delle semifinali di Conference League, terza semifinale europea nel giro di quattro anni. Josè Mourinho ha suonato la carica in conferenza stampa, rilanciando le ambizioni dei giallorossi in vista del primo atto della doppia sfida alle Foxes. La Roma è l’unica italiana rimasta in corsa nelle coppe europee, mentre in Serie A la corsa al piazzamento Champions ha visto la Juventus staccare in modo decisivo la squadra di Josè Mourinho. Riflettori accesi in casa bianconera in sede di calciomercato, arrivano conferme clamorose sulla bomba che vorrebbe la Roma sulle tracce di Paulo Dybala.

Calciomercato Roma, bomba Dybala: nuove conferme

Sogno, suggestione o opportunità pazzesca ? Il nome di Paulo Dybala, tra poco libero a zero dalla Juventus, ritorna a stuzzicare le fantasie dei tifosi giallorossi. La nuova conferma arriva in diretta, sul canale Twich della CM IT Tv, la tv del sito Calciomercato.it . Ad infiammare le fantasie dei tifosi giallorossi ci ha pensato Enrico Camelio, che intervenuto in diretta ha rilanciato la bomba sul futuro della Joya: “La famiglia ci ha confermato la trattativa della Roma con Dybala.” Confermata la trattativa dunque, ma non solo: “Sul contratto non ci sono problemi, forse solo sulle commissioni. Nel caso la trattiva andasse in porto ovviamente partirebbe Nicolò Zaniolo.” La conferma può accendere le fantasie dei tifosi giallorossi, il talento argentino potrebbe davvero raggiungere la corte di Josè Mourinho a parametro zero la prossima stagione? Camelio non ha dubbi: Dybala alla Roma non è solo una suggestione.