Calciomercato Roma, prezzo scontato e sgarbo a Mourinho

L’allenatore della Roma potrebbe perdere uno degli obiettivi di calciomercato, che approderebbe in un altro club con un prezzo più basso

La miglior difesa è l’attacco. Così recitava un antico detto che invitava a non aspettare gli avversari facendosi cogliere di sorpresa, ma a prendere l’iniziativa. Lo stesso deve aver pensato Mourinho, nonostante la sua attenzione nel coprirsi. Nella prossima finestra di calciomercato, il portoghese ha intenzione di migliorare l’attacco, anche in vista di un ipotetico ritorno alla difesa a quattro. In estate potrebbero arrivare dei calciatori che si trovano bene con il modulo preferito dello Special One, ovvero il 4-2-3-1.

Quello adottato in questa stagione con la difesa a tre, infatti, non è uno schieramento che piace al portoghese. Lui stesso lo ha confessato in una conferenza stampa di qualche mese fa. All’incontro con i reporter, l’allenatore della Roma ha confessato che il 3-5-2 è un modulo che a lui non piace, ma è quello con cui si trovano meglio i calciatori. Così, il tecnico ha dovuto adattarsi alle esigenze dei giallorossi, cercando di mescolarle al meglio alle sue idee. Da luglio, però, il portoghese potrebbe cercare di tornare al suo vecchio modulo e per questo ha chiesto a Pinto determinati profili.

Calciomercato Roma, Guedes può partire a 15 milioni

Il preferito su tutti per migliorare il reparto offensivo è quello di Gonçalo Guedes. L’attaccante del Valencia piace molto a Mourinho. Il rendimento in campionato è veramente interessante: ben 11 gol in Liga e 6 assist per il portoghese. Queste cifre, però, non hanno attirato l’attenzione solo dello Special One, ma anche di altre concorrenti. Secondo il Telegraph, sulle tracce di Guedes c’è anche il Wolverhampton Wanderers, squadra di Premier League da cui è stato acquistato Rui Patricio. L’allenatore del club vorrebbe rinforzare l’attacco, il quinto peggiore nel campionato inglese, e per questo ha pensato all’esterno del Valencia che dovrebbe avere un prezzo scontato. Così i Wolves stanno pensando di fare uno sgarbo a Mourinho, acquistando il suo pupillo a circa 15 milioni di sterline.