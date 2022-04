Calciomercato Roma, scippo alla Juve: contatti ufficiali

Calciomercato Roma, contattato l’agente per l’ingaggio dalla Juventus. Tutti gli aggiornamenti.

Vi abbiamo da poco riferito dell’intreccio in casa Inter che la prossima estate potrebbe avere un impatto di non poca importanza anche nei piani dei giallorossi. Questi ultimi sono da poco volati in direzione Leicester, per giocare quella che, almeno fin qui, si prospetta essere una delle gare più importanti dell’anno.

L’attenzione di mister e giocatori deve essere assolutamente incentrata su quelli che saranno i prossimi impegni sportivi ma è innegabile che in quel di Trigoria ci sia già, come Tiago Pinto, pensi alle prossime mosse di mercato finalizzate ad un miglioramento della rosa. Questa deve necessariamente centrare l’obiettivo Europa League in campionato, al fine di migliorare il piazzamento dello scorso anno.

Da evitare assolutamente, infatti, l’errore compiuto sotto la gestione Fonseca, quando Pellegrini e colleghi, più o meno inconsciamente, snobbarono le ultime partite di Serie A per concentrarsi su un percorso europeo di fatto spentosi già a Manchester dopo la prima delle due partite.

Calciomercato Roma, contatti avviati con l’agente di Bernardeschi

Senza pensare troppo al passato, se non nell’ottica di un esempio volto a non ripetere i propri errori, riportiamo di un importante aggiornamento relativo a quelle che potrebbero essere le prossime mosse di mercato ponderate da Tiago Pinto. Se è vero che l’ex Benfica è intenzionato ad attingere molti rinforzi dalla Premier, è altresì giusto evidenziare come ci siano tutti i presupposti per assistere ad avances endogene al nostro campionato.

I plurimi talenti sbocciati quest’anno, unitamente ad alcune succulente situazioni contrattuali, non possono non aver attirato l’attenzione del gm. Tra i vari scenari, va sicuramente segnalato quello legato al futuro di Federico Bernardeschi, attualmente in scadenza contrattuale a giugno 2022.

La sua situazione non può essere snobbata da Cherubini, consapevole di dover trovare un punto di incontro per evitare quello che, dopo Dybala, rischierebbe di essere il secondo nobile addio a parametro zero. Se de “La Joya” in ottica Roma se n’è già parlato, anche il numero 20 potrebbe essere accostato a Mourinho.

La pagina Twitter “Juvinsight (Enganche)” sottolinea come ci siano dei contatti tra i giallorossi e Federico Pastorello, entourage del quasi (e forse) ex bianconero.