Calciomercato Roma, scambio con l’Inter e Mou fuori dai giochi

Calciomercato Roma, l’addio con scambio beffa Mourinho e Pinto. Gli ultimi aggiornamenti a riguardo.

Se sui prati di Trigoria si è fino a qualche ora fa lavorato per la preparazione alla gara con il Leicester, ai piani alti del centro sportivo il gm e i suoi colleghi hanno sicuramente continuato a lavorare in vista dei rinforzi da regalare allo Special One in vista della prossima stagione.

La squadra, intanto, è partita in queste ore verso l’Inghilterra, destinata ad essere importante bacino dal quale potrebbero essere attinti numerosi profili in vista del calciomercato estivo. Diverse, infatti, le richieste dello Special One per rimpolpare uno scacchiere che è negli ultimi mesi molto cresciuto, dimostrando sabato scorso di essere però ancora lontano dai livelli delle top della nostra Serie A.

Napoli escluso, se si guarda agli scontri con le prime quattro della classifica è possibile notare come Mourinho e dirigenza abbiano molti aspetti sui quali lavorare se davvero si voglia costruire qualcosa di importante e duraturo per gli anni a venire. Come ammesso dallo stesso mister, il divario più netto è proprio quello con l’Inter, il cui fascino potrebbe avere un’ingerenza anche nei piani di Tiago.

Calciomercato Roma, idea Sabitzer del Bayern Monaco per arrivare a Lautaro Martinez

Come raccontatovi a più riprese, l’ex Benfica si sta concentrando in questi mesi su quelle che dovranno essere le prossime operazioni finalizzate al miglioramento delle pedine gestite dall’ex Tottenham, permettendo a quest’ultimo di contare anche su ricambi più numerosi e di maggiore qualità.

Tornando all’Inter, Marotta potrebbe secondo Calciomercatoweb.it mettere i bastoni tra le ruote ai colletti bianchi giallorossi. Tra i vari monitorati da questi ultimi, si segnala anche il giocatore del Bayern Monaco, Marcel Sabitzer. Accostato proprio alla Roma nel recente periodo, l’austriaco potrebbe essere coinvolto in una trattativa tra i bavaresi e la società di Zhang. In attesa di novità sul futuro di Lewandowski, infatti, in Germania avrebbero messo nel mirino Lautaro Martinez, fresco di marcature contro Milan e Roma e conteso dall’elité del calcio continentale.

Per il Toro, il ds Salihamidzic vorrebbe proporre proprio il numero 18, abbassando le non umili pretese di Marotta per l’attuale compagno di reparto dell’ex Edin Dzeko.