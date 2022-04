Calciomercato Roma, Conte ‘salva’ Mourinho | Bastano 20 milioni

Il calciomercato estivo è vicino e la Roma cerca rinforzi per la prossima stagione. Conte serve l’assist a Mourinho: servono solo 20 milioni

La stagione è agli sgoccioli e la Roma è ancora in corsa su due fronti. Il primo è ovviamente il campionato, dove i giallorossi dovranno cercare di mantenere il quinto posto, visto che ormai il quarto sembra troppo lontano. Il secondo è la Conference League, dove la Roma domani sera giocherà la semifinale di andata in Inghilterra contro il Leicester.

Nel frattempo la società giallorossa inizia a guardare al futuro e pianifica i possibili colpi per la prossima sessione estiva di calciomercato. In particolare la Roma vorrebbe rinforzare le proprie fasce offensive e uno dei nomi finiti nel mirino giallorosso sembrerebbe essere Goncalo Guedes, esterno del Valencia, valutato circa 40 milioni. L’alternativa a un costo inferiore per Mourinho potrebbe arrivare dal suo passato, ovvero dal Tottenham. Basterebbero 20 milioni per il colpo.

Calciomercato Roma, Bergwijn alternativa a Guedes: 20 milioni la valutazione

Il Tottenham fa parte del passato di Josè Mourinho, ma proprio da questo potrebbe arrivare una occasione per il futuro della rosa della Roma. Infatti tra le fila degli ‘Spurs’ sembrerebbe non trovare più molto spazio Steven Bergwijn.

L’olandese con Antonio Conte ha collezionato 21 presenze in Premier League, con solo 4 partite da titolare. Così in estate l’esterno potrebbe essere messo tra i possibili partenti e ad approfittarne potrebbe essere proprio la Roma. La valutazione di Bergwijn attualmente sarebbe intorno ai 20 milioni di euro, la metà rispetto a Goncalo Guedes, altro esterno nel mirino dei giallorossi. Dunque da Conte potrebbe arrivare la soluzione per le fasce della Roma di Josè Mourinho.