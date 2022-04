Non si placa l’entusiasmo intorno alla Roma di Josè Mourinho. Ecco il dato ufficiale che parla di un amore sconfinato verso i colori giallorossi.

La Roma è reduce dalla sconfitta di San Siro contro l’Inter e pronta a riscattarsi in Conference League. Domani sera il primo atto della semifinale della nuova competizione europea, giallorossi volati in Inghilterra. Ad attendere Tammy Abraham e compagni ci sarà il Leicester di Brandon Rodgers, in palio l’accesso alla finale della competizione. In attesa della semifinale d’andata arriva un annuncio che sottolinea quanto l’entusiasmo intorno alla Roma non accenna a placarsi.

La Roma è pronta a vivere un rush finale di stagione da protagonista. La sconfitta rimediata a San Siro ha interrotto una serie di risultati positivi che durava da ben dodici turni in campionato. Ora i giallorossi sono attesi dalla semifinale d’andata contro il Leicester, domani sera il primo atto in casa del club inglese. Anche in terra inglese non mancherà il supporto ed il calore dei tifosi giallorossi, sempre presenti quest’anno e sempre al fianco della truppa di Josè Mourinho anche quando i risultati sono mancati. Lo Special One ha avuto senza alcun dubbio il merito di riaccendere un entusiasmo costante, ed i numeri continuano a certificarlo.

Roma, entusiasmo alle stelle e nuovo record: annuncio ufficiale

Per la prossima partita in programma allo stadio Olimpico, quella contro il Bologna del primo maggio alle 20:45, sono stati già venduti oltre 60 mila biglietti. Il sold out è praticamente raggiunto. Inoltre, la società giallorossa ha fatto sapere di essere in contatto con le autorità competenti circa la possibilità di utilizzare il settore riservato ai tifosi del rossoblù, per i quali ci si aspetta una presenza esigua. Nuovo record alla portat dunque, lo stadio Olimpico potrà tornare nuovamente a tingersi di giallorosso.