Calciomercato Roma, testa a testa con Sarri per il colpo in Serie A

L’allenatore della Lazio potrebbe ingaggiare il testa a testa con la Roma per il colpo di calciomercato estivo in Italia, ma a una condizione

José Mourinho nella prossima stagione vuole rinforzare diversi reparti della sua Roma per cercare di superare i traguardi raggiunti finora in questa annata. Il grande entusiasmo che si è creato tra i tifosi che hanno preso di assalto le biglietterie virtuali è sicuramente il punto da cui dovranno partire i Friedkin. Dan e Ryan vogliono lottare ad alti livelli nella prossima stagione e la spinta del pubblico è un fattore che può aiutare le prestazioni della squadra.

Questa, però, per poter alzare il livello delle proprie ambizioni deve essere anche rinforzata con nuovi innesti. Mourinho vorrebbe vedere nuovi arrivi soprattutto a centrocampo che ha bisogno di titolari. Gli altri ruoli, poi, hanno bisogno di qualche ritocchino, come ad esempio le fasce e la difesa. Oltre alle ali titolari, come Karsdorp e Spinazzola, infatti, non ci sono calciatori che hanno entusiasmato lo Special One, ad eccezione di Zalewski sulla sinistra. Nel reparto arretrato c’è lo stesso problema, oltre ai tre titolari c’è solo Kumbulla a fare da riserva. Nel parco difensori della Roma, però, manca anche un centrale mancino che sia in grado di impostare.

Calciomercato Roma, la Lazio vuole Ferrari se salta Romagnoli

Proprio per rinforzare il reparto arretrato, Moiurinho aveva pensato di fare spese in Italia. Uno dei profili che piacevano di più allo Special One è quello di Gian Marco Ferrari, difensore del Sassuolo di 29 anni. Il neroverde piace molto alla Roma, ma secondo quanto riporta il Tempo, c’è anche la Lazio su di lui. I biancocelesti, infatti, vorrebbero prendere il centrale, ma solo se si verificasse una condizione. Sarri, infatti, sta trattando per l’approdo di Romagnoli nella Capitale, ma se non risucisse a portare il difensore classe ’95 a Formello virerebbe du Ferrari.