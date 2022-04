Calciomercato Roma, colpo in Premier League: Sarri insidia Mourinho

L’allenatore della Lazio vuole fare uno sgambetto al portoghese soffiandogli il pupillo che è tra gli obiettivi di calciomercato della Roma

Quest’anno le sfide in campionato tra Roma e Lazio sono finite con una vittoria per parte, con solo la differenza reti a favore dei giallorossi. Le sfide tra le due squadre, però, non finiscono alla sola Serie A. A partire dall’estate, infatti, comincerà il calciomercato in cui tutti i club cercheranno di migliorarsi. I Friedkin, però, hanno deciso di dare vita a una vera e propria rivoluzione della rosa per permettere a Mourinho di lottare al meglio per la prossima stagione.

L’obiettivo della proprietà a stelle strisce è quello di alzare l’asticella per i prossimi obiettivi e per questo hanno deciso di dare allo Special One una squadra all’altezza. Nella lista della spesa della Roma per il prossimo calciomercato c’è un centrocampista chiesto da José già in estate. Il portoghese vorrebbe qualcuno in rosa in grado di gestire i ritmi e i tempi di gioco. Per questo, ha messo nel mirino diversi obiettivi, come Renato Sanches e altri provenienti dalla Premier League. Uno di questi è Ruben Loftus-Cheek, mediano di 26 anni in forza al Chelsea. Sull’inglese, però, ci sono anche altre squadre interessate a prenderlo in estate.

Calciomercato Roma, Sarri vuole Loftus-Cheek e sfida Mourinho

Uno di questi club è la Lazio. Maurizio Sarri, infatti, ha già allenato il ventiseienne nella sua parentesi in Premier League e, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, lo vorrebbe portare nella Capitale nella prossima stagione. Loftus-Cheek, però, diventerebbe un obiettivo di mercato concreto solo nel momento in cui venisse ceduto Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo è nel mirino del Manchester United e in caso di partenza, Sarri virerebbe prepotentemente sul centrocampista del Chelsea. Aperta la sfida con la Roma, quindi, con Mourinho e Pinto che vogliono prendere il ventiseienne per migliorare il centrocampista della Roma.