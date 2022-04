Calciomercato Roma, l’Arsenal fa fuori Pinto con lo scambio

I Gunners beffano il general manager della Roma sull’obiettivo di calciomercato della prossima stagione, assicurato grazie allo scambio

Stasera la Roma scende in campo al King Power Stadium per la semifinale di andata di Conference League contro il Leicester City. La partita è la più importante della stagione dei giallorossi, che hanno centrato la terza semifinale europea in quattro anni. Il traguardo può diventare ancora migliore in caso Abraham e compagni riuscissero a passare il turno. Intanto, la gara sarà fondamentale per giudicare l’operato di Mou in questa prima annata, anche se i risultati sono più che buoni.

Per gli obiettivi di campionato, infatti, sono rimaste quattro partite per continuare a rincorrere l’Europa League. La frenata dell’Atalanta e della Fiorentina sono stati un assist per la corsa europea dei giallorossi, che hanno mantenuto il vantaggio sulle concorrenti. Indipendentemente di come andrà questa prima annata, i Friedkin hanno deciso di investire nella squadra per permettere a Mourinho di lottare ad alti livelli. Così, Dan e Ryan hanno deciso di ascoltare le richieste del portoghese che dal mercato vorrebbe ottenere diversi giocatori. Di sicuro il primo calciatore che arriverà sarà un regista per rinforzare la linea mediana.

Calciomercato Roma, l’Arsenal pensa a uno scambio con Molina

Uno degli obiettivi di mercato è anche Nahuel Molina. L’esterno dell’Udinese interessa alla Roma che vuole blindare la fascia destra visto che oltre a Karsdorp non ci sono alternative valide. Oltre l’olandese, infatti, non ci sono altri calciatori che diano sicurezze a Mourinho per la fascia destra. Così, lo Special One ha messo nel mirino l’argentino. Secondo quanto riporta Il Messaggero Veneto, però, anche l’Arsenal è sulle tracce di Molina. I Gunners stanno pensando di portare l’esterno bianconero a Londra, ma tramite uno scambio. L’Udinese, infatti, valuta Molina circa 25 milioni e Arteta potrebbe decidere di abbassare il costo del cartellino grazie a uno scambio. Nella difesa dei firulani, infatti, c’è Pablo Marì, arrivato a gennaio proprio dall’Arsenal, che potrebbe essere utilizzato come contropartita.